Discurso de Donald Trump hoy miércoles 1º de abril de 2026: a qué hora es y cómo ver en vivo en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará un discurso en vivo hoy miércoles 1º de abril de 2026 para emitir un mensaje a la población acerca de la guerra en Irán, luego de afirmar que el país del Golfo Pérsico le ha solicitado un "alto el fuego".

Este mismo miércoles, el mandatario republicano señaló que considerará la posibilidad de un cese al fuego una vez que el estrecho de Ormuz haya sido reabierto.

¿A qué hora será el discurso de Donald Trump?

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el discurso de Trump será este miércoles a las 9 p.m. de Washington, 10 p.m. de Uruguay y Argentina.

Dónde ver el discurso de Trump en vivo

El discurso comenzará a las 9:00 p.m. en hora del Este (ET), o 6:00 p.m. hora del Pacífico (PT). En Uruguay será a las 22:00. El discurso de Trump será transmitido por todos los canales de noticias más populares de Estados Unidos. También se podrá reproducir en vivo en varios canales de YouTube a la hora de su comienzo.

Discurso de Donald Trump. Foto: AFP

Trump estableció una fecha para salir de Irán

Trump aseguró que gran parte de los objetivos de Estados Unidos en Irán se han cumplido, y pidió a los países que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho de Ormuz. "Lo más complicado ya está hecho. Vayan ustedes por su petróleo", publicó Trump en su red social Truth Social.

Trump agregó este martes que su país saldrá de Irán “muy pronto”, dentro de “dos, quizás tres semanas”, independiente de que se alcance un acuerdo, y que el estrecho de Ormuz, bloqueado por fuerzas iraníes, no es su problema.

Al entrar en su segundo mes, la guerra en Medio Oriente no muestra signos de desescalada, pese a las gestiones diplomáticas.

La jornada de este martes 31 de marzo también estuvo marcada por ataques a gran escala contra Irán y una amenaza de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, a empresas tecnológicas estadounidenses como Google, Meta y Apple, a las que señalan de “espionaje”, si más dirigentes iraníes eran “asesinados”.

Bombardeos en Teherán, capital de Irán. Foto: AFP

Trump continuó dando señales contradictorias: el lunes prometió “aniquilar” la estratégica isla de Jark y otros objetivos si Irán no accedía a un acuerdo, pero ayer martes dio marcha atrás. “Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios del petróleo) se vendrán abajo”. A continuación mencionó un plazo de “dos, quizá tres semanas”.

Sobre la negociación de un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, comentó que “es irrelevante”.

Con información de EFE y AFP