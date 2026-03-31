Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo Estados Unidos

Un juez ordena paralizar la construcción del lujoso salón de baile de Trump en la Casa Blanca

El fallo cuestiona la autoridad de Trump para modificar la Casa Blanca sin aprobación legislativa. La obra, valuada en US$ 400 millones y financiada por donantes, queda suspendida.

El País
El País
31/03/2026, 18:24
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una representación de la modernización del Ala Este.
El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una representación de la modernización del Ala Este.
AFP

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este martes frenar las obras del salón de baile Casa Blanca impulsado por el presidente Donald Trump, al considerar que el mandatario carece de autoridad para avanzar sin la aprobación del Congreso. El fallo, dictado por el juez Richard Leon, responde a una demanda presentada por el National Trust y pone en cuestión una modificación estructural significativa en uno de los edificios más emblemáticos del país.

El magistrado fue categórico al señalar que Trump actúa como "administrador" de la residencia presidencial, pero "no es, sin embargo, el propietario". En esa línea, sostuvo que "ningún estatuto otorga ni de lejos al presidente la autoridad que afirma tener" para ejecutar una obra de estas características sin aval legislativo.

La resolución judicial establece que las obras en la Casa Blanca deben detenerse hasta que el Congreso autorice su finalización. El proyecto implica una transformación relevante del ala Este, que ya fue parcialmente demolida tras una decisión adoptada por Trump en octubre sin consulta previa a juristas ni al Poder Legislativo.

¿Un búnker debajo del salón de baile? Trump revela qué se oculta en la megaobra de la Casa Blanca

El National Trust, organización sin fines de lucro dedicada a la preservación del patrimonio histórico, fue quien impulsó la acción judicial. Argumentó que cualquier alteración sustancial de un edificio histórico en Washington requiere supervisión y aprobación del Congreso, que tiene potestades específicas sobre el distrito federal y sus estructuras emblemáticas.

El proyecto promovido por Trump contempla la construcción de un salón con capacidad para al menos 1.000 personas, en sustitución de los toldos temporales que se utilizaban en los jardines de la residencia para eventos oficiales.

La disputa por el salón de baile en la Casa Blanca

El presidente defendió la iniciativa asegurando que no implicaría costos para los contribuyentes. Según afirmó, el proyecto —estimado en US$ 400 millones— sería financiado íntegramente por donantes privados, incluidos empresarios afines y corporaciones.

Sin embargo, el juez Leon dejó claro que el origen de los fondos no exime la necesidad de autorización legislativa. El fallo refuerza el rol del Congreso en el control de intervenciones sobre edificios históricos, independientemente de cómo se financien.

US President Donald Trump and EPA Administrator Lee Zeldin make an announcement
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.
Foto: AFP

Reacción de Donald Trump al fallo judicial

Tras conocerse la decisión, Trump reaccionó públicamente a través de su red Truth Social. "El National Trust me demanda por un salón de baile que está por debajo del presupuesto, adelantado al calendario, que se construye sin costo para el contribuyente y que será el mejor edificio de su tipo en cualquier parte del mundo", expresó.

La resolución judicial no implica una cancelación definitiva del proyecto, pero sí condiciona su continuidad a una aprobación formal del Congreso.

Con información de AFP

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Donald TrumpCasa BlancaAFP

Te puede interesar