Un juez ordena paralizar la construcción del lujoso salón de baile de Trump en la Casa Blanca

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este martes frenar las obras del salón de baile Casa Blanca impulsado por el presidente Donald Trump, al considerar que el mandatario carece de autoridad para avanzar sin la aprobación del Congreso. El fallo, dictado por el juez Richard Leon, responde a una demanda presentada por el National Trust y pone en cuestión una modificación estructural significativa en uno de los edificios más emblemáticos del país.

El magistrado fue categórico al señalar que Trump actúa como "administrador" de la residencia presidencial, pero "no es, sin embargo, el propietario". En esa línea, sostuvo que "ningún estatuto otorga ni de lejos al presidente la autoridad que afirma tener" para ejecutar una obra de estas características sin aval legislativo.

La resolución judicial establece que las obras en la Casa Blanca deben detenerse hasta que el Congreso autorice su finalización. El proyecto implica una transformación relevante del ala Este, que ya fue parcialmente demolida tras una decisión adoptada por Trump en octubre sin consulta previa a juristas ni al Poder Legislativo.

El National Trust, organización sin fines de lucro dedicada a la preservación del patrimonio histórico, fue quien impulsó la acción judicial. Argumentó que cualquier alteración sustancial de un edificio histórico en Washington requiere supervisión y aprobación del Congreso, que tiene potestades específicas sobre el distrito federal y sus estructuras emblemáticas.

El proyecto promovido por Trump contempla la construcción de un salón con capacidad para al menos 1.000 personas, en sustitución de los toldos temporales que se utilizaban en los jardines de la residencia para eventos oficiales.

La disputa por el salón de baile en la Casa Blanca

El presidente defendió la iniciativa asegurando que no implicaría costos para los contribuyentes. Según afirmó, el proyecto —estimado en US$ 400 millones— sería financiado íntegramente por donantes privados, incluidos empresarios afines y corporaciones.

Sin embargo, el juez Leon dejó claro que el origen de los fondos no exime la necesidad de autorización legislativa. El fallo refuerza el rol del Congreso en el control de intervenciones sobre edificios históricos, independientemente de cómo se financien.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Foto: AFP

Reacción de Donald Trump al fallo judicial

Tras conocerse la decisión, Trump reaccionó públicamente a través de su red Truth Social. "El National Trust me demanda por un salón de baile que está por debajo del presupuesto, adelantado al calendario, que se construye sin costo para el contribuyente y que será el mejor edificio de su tipo en cualquier parte del mundo", expresó.

Donald J. Trump Truth Social Post 03:28 PM EST 03.31.26



The National Trust for Historic Preservation sues me for a Ballroom that is under budget, ahead of schedule, being built at no cost to the Taxpayer, and will be the finest Building of its kind anywhere in the World. I then… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 31, 2026

La resolución judicial no implica una cancelación definitiva del proyecto, pero sí condiciona su continuidad a una aprobación formal del Congreso.

Con información de AFP