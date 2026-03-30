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Más de 80 manifestantes estadounidenses fueron detenidos tras las protestas contra el presidente Trump

Los arrestos se llevaron a cabo en las protestas organizadas por el movimiento “No Kings” (No Reyes) en Los Ángeles, Denver, Portland y Dallas. También cerca de Mar-a-Lago, en Florida.

El País
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30/03/2026, 03:41
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Un cartel con el lema "No a los reyes" se alza mientras los manifestantes se reúnen en el centro de la ciudad, en Grant Park, para una concentración y marcha en contra de los reyes el 28 de marzo de 2026 en Chicago, Illinois
Un cartel con el lema "No a los reyes" se alza mientras los manifestantes se reúnen en Chicago, Illinois.
Foto: AFP

Más de 80 manifestantes estadounidenses quedaron detenidos tras las protestas del movimiento ‘No Kings(No reyes) contra el presidente Donald Trump, en Los Ángeles, Denver, Portland y Dallas, según informaron autoridades locales ayer domingo a la prensa.

Los mayores arrestos ocurrieron en Los Ángeles, en California, donde Los Angeles Times reportó más de 70 arrestos y NBC informó de al menos “seis docenas” de detenciones por la manifestación que congregó a decenas de miles de personas en el centro de la ciudad, donde algunas lanzaron piedras, botellas y concreto a la policía.

Aunque la mayoría de la protesta transcurrió de manera pacífica, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió una orden de dispersión, roció gas lacrimógeno y lanzó bolas de pimienta a los manifestantes frente al Centro Metropolitano de Detención.

“Agentes federales han comenzado a arrestar a aquellos que atacaron a nuestro personal en la corte de Los Ángeles. A quienes golpearon bloques de concreto y los arrojaron a nuestros oficiales, los tenemos grabados en video”, avisó en X Bill Essayli, asistente de la fiscal general de EE.UU. en el distrito central de California.

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En Dallas, Texas, varias personas marcharon por el centro de la ciudad en protesta contra la administración Trump
En Dallas, Texas, varias personas marcharon por el centro de la ciudad en protesta contra la administración Trump.
Foto: AFP

Esas detenciones se suman a las ocho que hubo en Denver (Colorado), al menos otras dos en Portland (Oregón) y una más en Dallas (Texas), según conteos de medios locales.

Además, simpatizantes del presidente Trump confrontaron a un grupo de manifestantes del movimiento ‘No Kings’ en la marcha que ocurrió cerca de Mar-a-Lago, donde está la residencia del mandatario en Florida, aunque no hubo agresiones.

Fuera de estas aprehensiones, transcurrió sin mayores incidentes la tercera jornada del movimiento ‘No Kings’, que congregó al menos a 8 millones de personas en más 3.300 protestas en los 50 estados del país, según los organizadores.

Las manifestaciones anti-Trump también ocurrieron en otras ciudades del mundo el sábado. EFE

La gente se reúne en la plaza del Ayuntamiento de Dallas en protesta contra la administración Trump
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