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El País Mundo Estados Unidos

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos permanecerán en los aeropuertos

La presencia se debe, en parte, al ausentismo de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, quienes llevan casi un mes y medio sin recibir su sueldo tras el cierre de su Departamento.

El País
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30/03/2026, 03:10
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Un agente del ICE ayuda a los agentes de la TSA en el control de seguridad del aeropuerto LaGuardia.
Un agente del ICE ayuda a los agentes de la TSA en el control de seguridad del aeropuerto LaGuardia.
Foto: AFP

El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, avisó ayer domingo que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) permanecerán en los aeropuertos hasta que sus operaciones vuelvan “100 % a la normalidad” mientras se prolonga el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Vamos a continuar con la presencia de ICE ahí hasta que los aeropuertos sientan que están al 100 % en una posición donde puedan tener operaciones normales”, advirtió Homan en una entrevista con el programa dominical ‘Face The Nation’ de CBS.

El funcionario justificó por razones de seguridad el despliegue de ICE que ordenó el presidente Donald Trump en los aeropuertos ante el ausentismo de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), quienes llevan casi un mes y medio sin recibir su sueldo por el cierre del DHS.

Al menos 460 agentes de la TSA, que no reciben pago durante el cierre, han renunciado y hay un ausentismo del 11% diario de estos funcionarios, lo que en algunos aeródromos supera el 50 %, advirtió al Congreso la administradora interina de la agencia, Ha Nguyen McNeill. Homan avisó que “si menos agentes de la TSA vuelven” al trabajo después del cierre, “se mantendrán los más agentes del ICE” en los aeropuertos. EFE

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Tom Homan, ex director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU
Zar de la frontera: Tom Homan, director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
Foto: AFP

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