País centroamericano firmó un acuerdo con Estados Unidos para recibir a migrantes extranjeros en su territorio

El gobierno de Costa Rica firmó un acuerdo migratorio con Estados Unidos que habilita el posible traslado de migrantes extranjeros al país centroamericano, en el marco de un mecanismo de cooperación no vinculante que permite a San José aceptar o rechazar cada caso. El convenio, suscrito por el presidente Rodrigo Chaves, busca gestionar flujos migratorios y refuerza la colaboración bilateral en un tema sensible a nivel regional.

El Memorando de Entendimiento fue firmado durante la visita a San José de la enviada especial del Escudo de las Américas, Kristi Noem, según informó la Casa Presidencial. El documento establece que Estados Unidos podrá proponer el traslado de personas que no sean ciudadanos estadounidenses hacia territorio costarricense, aunque la decisión final quedará en manos de las autoridades locales.

"Es un protocolo de colaboración entre Costa Rica y Estados Unidos, para que Costa Rica una vez más actúe como un aliado de los Estados Unidos en las cosas que importan en el hemisferio", afirmó Chaves. El mandatario subrayó además el carácter voluntario del acuerdo: "Podríamos rechazar a quien sea, no aceptar nacionalidades específicas, pero colaborar dentro del marco de los derechos humanos de nuestro país".

Cómo funcionará el acuerdo migratorio entre Costa Rica y Estados Unidos

Una vez que los migrantes lleguen a Costa Rica, serán atendidos bajo la legislación local, que les otorgará una condición legal temporal mientras se define su situación. El gobierno destacó que el acuerdo contempla garantías de respeto a los derechos humanos, incluida la protección frente a retornos a países donde puedan enfrentar persecución o riesgos.

Según las estimaciones oficiales, el flujo podría alcanzar hasta 25 personas por semana, aunque la cifra es flexible y dependerá de las decisiones de Costa Rica. La logística del programa contará con apoyo financiero de Estados Unidos, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) será responsable de brindar asistencia en alojamiento y alimentación, sin generar costos directos para el Estado costarricense.

Agente de ICE. Foto: ICE

Reacciones y alcance del acuerdo migratorio entre Costa Rica y Estados Unidos

Por su parte, Noem valoró el entendimiento bilateral y destacó la cooperación regional en materia migratoria. "Estamos muy orgullosos de contar con socios como el presidente y Costa Rica, que trabajan con nosotros para garantizar que las personas que están en nuestro país ilegalmente tengan la oportunidad de regresar a sus países de origen", expresó.

La reunión entre Chaves y la funcionaria estadounidense se realizó de forma privada y sin acceso a la prensa. En el encuentro también participó la presidenta electa, Laura Fernández, según imágenes difundidas por Casa Presidencial.

El acuerdo se inscribe en un contexto de creciente presión migratoria en la región y refleja la estrategia de Estados Unidos de ampliar la cooperación con países latinoamericanos para gestionar los flujos de personas en situación irregular. Para Costa Rica, el desafío será equilibrar su rol como socio regional con el respeto a su normativa interna y a los estándares internacionales de protección humanitaria.

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica. Foto: AFP

El Gobierno costarricense remarcó que cada caso será evaluado individualmente, lo que le permitirá mantener control sobre el proceso y evitar compromisos obligatorios. Este punto resulta clave para sostener la soberanía en la toma de decisiones migratorias y minimizar eventuales tensiones internas.

En paralelo, la participación de la OIM busca asegurar condiciones adecuadas de atención para los migrantes extranjeros, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país. Las autoridades insistieron en que el mecanismo no implicará cargas financieras adicionales para el Estado, al tiempo que refuerza la cooperación hemisférica en un tema de alta sensibilidad política y social.

Con información de EFE

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.