Proponen cheques de US$ 3.000 para estadounidenses como medida de alivio económico: a quiénes beneficiaría

El Congreso de Estados Unidos está analizando una medida que pueda significar un alivio económico para miles de familias en el país. El proyecto de ley que ingresó al Congreso propone realizar modificaciones al sistema fiscal estadounidense y también incluye la posibilidad de enviar cheques de hasta US$ 3.000 por persona.

El proyecto llamado "Make Billionaires Pay Their Fair Share Act" ("Ley para que los millonarios paguen lo que les corresponde" en español) fue impulsado bajo el senador del estado de Vermont Bernie Sanders y el representante de Pensilvania Ro Khanna.

La propuesta busca implementar un impuesto anual del 5% sobre la riqueza de las personas que tengan un patrimonio de mil millones de dólares o más, según Yahoo! Finance.

Según los cálculos del senador de Vermont, este gravamen aplicaría solamente a 938 millonarios con un patrimonio que supera los mil millones de dólares en Estados Unidos.

Los impulsores de este proyecto de ley señalan que el impuesto recaudaría US$ 4,4 mil millones a lo largo de 10 años, según el portal Primera Hora.

Cómo se distribuirían los pagos de US$ 3.000 a los estadounidenses

Uno de los aspectos fundamentales de este plan consiste en otorgar pagos directos a hogares en Estados Unidos con ingresos anuales inferiores a US$ 150.000, indica la propuesta de Sanders. Se destinarían US$ 3.000 para cada integrante del hogar, por lo que una familia de cuatro con ingresos de hasta US$ 150.000 percibiría un monto de US$ 12.000, para que puedan "utilizar para compensar el alto costo de la vivienda, la atención médica, los medicamentos recetados, el cuidado infantil u otras necesidades básicas", indica el proyecto.

Si se aprueba este proyecto de ley, se realizarían pagos directos a familias estadounidenses con ingresos menores a US$ 150.000. Foto: Archivo El País

Este plan además busca revertir recortes que se hicieron bajo el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” de Donald Trump a programas de salud como Medicaid y Affordable Care Act, y también ampliar Medicare para que cubra servicios dentales, de visión y audición.

Por otra parte, el proyecto de ley tiene la meta de construir más de siete millones de hogares y apartamentos accesibles en Estados Unidos para hacerle frente a la falta de vivienda asequible que hay en el país actualmente.

Por último, los impulsores de esta ley proponen destinar fondos públicos al cuidado infantil y aumentar el salario de los docentes en el país.