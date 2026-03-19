IRS visitará a los ciudadanos y extranjeros de EE.UU. que presenten así su declaración de impuestos
El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos utiliza las visitas presenciales en algunos casos. Realizar el trámite de manera correcta disminuye el riesgo de auditorías en su domicilio.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos destina recursos para controlar que los contribuyentes no presenten irregularidades en las declaraciones de impuestos, sobre todo para evitar que las personas reporten información incorrecta o intenten recibir reembolsos superiores a los que les corresponden.
Una de las alternativas que esta agencia del gobierno estadounidense puede llegar a utilizar para verificar la información declarada es, en casos más complejos, asistir a la residencia del contribuyente a través de agentes especiales, según la empresa especializada en preparación de impuestos H&R Block.
Las declaraciones de impuestos que el IRS investigará de cerca
Las declaraciones de impuestos que contengan inconsistencias o errores en esta temporada pueden llegar a despertar un interés especial para el IRS. Esto incluye a los siguientes casos:
- Presentación de declaraciones tributarias con errores en los cálculos
- Omisión de ingresos o declaración incorrecta de los mismos
- Reclamo indebido de créditos fiscales
- Solicitud de reembolsos por montos mayores a los autorizados
A qué contribuyentes puede visitar el IRS en sus hogares
Una visita del IRS al hogar de un contribuyente es un caso menos habitual, según H&R Block. Sin embargo, esto podría llegar a ocurrir en algunas situaciones particulares que requieran que el organismo fiscal de EE.UU. envíe un representante a una casa:
- Realizar auditorías en la casa de un contribuyente
- Cobro de impuestos atrasados o concretar el cumplimiento de declaraciones pendientes
- Solicitar información de un contribuyente para recopilar datos ante sospechas de evasión fiscal
Los representantes del IRS suelen enviar una carta oficial antes de presentarse en el hogar de una persona, según marca el procedimiento habitual de la agencia estadounidense. En situaciones más particulares, agentes especiales pueden presentarse en la casa de un contribuyente sin previo aviso.
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