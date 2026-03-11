Estados Unidos anunció que no exigirá pasaporte o documentos para volar a las personas incluidas en esta lista

Para volar dentro de Estados Unidos, la legislación del país norteamericano requiere mostrar una identificación que cumpla con los estándares de seguridad Real ID. Ejemplos de ello son un pasaporte estadounidense o una libreta de conducir vigente.

Sin embargo, esta ley federal tiene una excepción para un grupo de personas que no tienen que cumplir con esta regulación de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) debido a su año de nacimiento.

La lista de personas que pueden volar en Estados Unidos sin presentar documentos

El sector de la población que está exento de cumplir con esta norma es el que incluye a menores de 18 años, por lo que para ellos no es necesario presentar ningún tipo de identificación para abordar vuelos dentro del país.

Las personas nacidas dentro de estos años integran esa lista que cumple con la exoneración de presentar documentos para volar:



2026 (meses de edad cumplidos este año)

2025 (un año)

2024 (dos años)

2023 (tres años)

2022 (cuatro años)

2021 (cinco años)

2020 (seis años)

2019 (siete años)

2018 (ocho años)

2017 (nueve años)

2016 (10 años)

2015 (11 años)

2014 (12 años)

2013 (13 años)

2012 (14 años)

2011 (15 años)

2010 (16 años)

2009 (17 años)

"TSA no exige que los menores de 18 años presenten identificación al viajar dentro de Estados Unidos", indica el sitio oficial del organismo estatal de Estados Unidos.

Sin embargo, los menores no acompañados que sean elegibles para TSA PreCheck deben mostrar una identificación aceptable para recibir un control de seguridad acelerado, agrega TSA.

Aeropuerto de Nueva York. Foto: AFP.

"Comuníquese con la aerolínea para consultas sobre sus requisitos específicos de identificación para viajeros menores de 18 años", concluye la agencia.

Documentos aceptados para volar dentro de Estados Unidos

A pesar de que la lista de identificaciones aceptables puede cambiar sin previo aviso, estos son los documentos aceptados para que pasajeros adultos de 18 años o más puedan volar dentro de Estados Unidos sin ser rechazados en el control de aeropuertos:



Licencias de conducir o tarjetas de identificación emitidas por el estado que cumplan con Real ID

Licencia de conducir mejorada del estado (EDL) o tarjeta de identificación mejorada (EID)

Licencias de conducir móviles (mDLs): la TSA acepta ciertas mDL emitidas por estados aprobados para uso federal.

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte estadounidense

Tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, Nexus, Sentri, FAST)

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluyendo las emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Una identificación con foto aceptable emitida por una Nación Tribal/Tribu India reconocida federalmente, incluyendo Tarjetas Tribales Mejoradas (ETC)

Tarjeta HSPD-12 PIV

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Indian and Northern Affairs Canada

Credencial de identificación para trabajadores del transporte (TWIC)

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (I-766)

Credencial de marino mercante de EE. UU.

Tarjeta de identificación de salud para veteranos (VHIC)

Real ID de Texas. Foto: Texas Department of Public Safety.

TSA también acepta las siguientes identificaciones digitales como parte de los esfuerzos en curso para fortalecer la seguridad de la identidad:

