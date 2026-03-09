La playa de la Florida que es una joya oculta para descansar: aguas cálidas, arenas doradas y tranquilidad

En las costas del estado de la Florida que acarician las aguas del Océano Atlántico se encuentra una playa idílica que ofrece a sus visitantes serenidad, aguas turquesas y cálidas, y arenas inmaculadas, además de un sinfín de atracciones.

Esta playa se llama Vero Beach, y sirve como un lugar para disfrutar del encanto del mar del estado ubicado al sur de los Estados Unidos sin el ruido de Miami. Esta localidad floridiana se caracteriza por su glamour hasta el punto de haber sido reconocida como los "Hamptons de la Florida", según el portal Southern Living.

"Con playas despejadas y acariciadas por la brisa, que rebosan de vida silvestre, este paraíso de 42 kilómetros ofrece una mezcla única de sostenibilidad y glamour", indican desde el condado de Indian River, donde queda ubicada Vero Beach.

Además, Vero Beach tiene el encanto típico de un pueblo pequeño de la Florida que ofrece a sus turistas la posibilidad de relajarse. Tiene resorts de alta gama, restaurantes de todo tipo y precio, pintorescas tiendas boutique, hermosas playas para caminar en la tarde y una riqueza cultural que permite encontrar atracciones de todo tipo.

Qué lugares visitar en Vero Beach, Florida

Entre las atracciones principales en Vero Beach, Florida, el sitio Visit Indian River County destaca las siguientes:



Ambersands Beach Park : además de tener una playa preciosa, es un refugio de animales y uno de los hábitats más grandes de tortugas marinas en todo Occidente

Golden Sands Park : esta playa es una de las favoritas de los lugareños por la tranquilidad que ofrece, su belleza y su accesibilidad

Riverside Theater : el mayor teatro profesional sin fines de lucro de Florida

Vero Beach Museum of Art : cuenta con exposiciones de arte regional pero también de artistas de renombre en Estados Unidos, además de un jardín de esculturas

Downtown Fridays : fiestas en la playa con bandas en vivo y food trucks , que no cobran entrada y están abiertas a mascotas

Galerías de arte : ideal para los amantes de la cultura

Vero Beach Oceanside : quienes busquen lugares para deleitarse con comida local, podrán encontrar una amplia cantidad de opciones en la zona ubicada contra la costa de Vero Beach

Boutiques para ir de compras: se pueden comprar souvenirs, decoraciones para el hogar y muchas otras opciones para llevarse un pedazo de Vero Beach a casa

Además, Vero Beach ofrece opciones para disfrutar de bares para ir a disfrutar de la noche y conciertos en vivo durante los sábados.

Las hermosas aguas de Vero Beach, Florida. Foto: Visit Indian River County.

La playa que albergaba un tesoro escondido

Una de las historias más fascinantes sobre Vero Beach es que allí se descubrió en 2025 un tesoro tasado en más de un millón de dólares que pertenecía a una flota española que naufragó en 1715 a causa de un huracán.

Esto ocurrió en la región de la Florida denominada la Costa del Tesoro, donde hace más de 300 años, el 31 de julio de 1715, se hundió la Flota de Indias de 1715 perteneciente al imperio español y perdió más de US$ 400 millones en oro, plata y joyas en las profundidades del Océano Atlántico.

Este naufragio es considerado una de las tragedias marítimas más grandes de la historia para el continente americano, según WPTV de West Palm.

Monedas de la Flota de Indias de 1715, que naufragó en las costas de la Florida, Estados Unidos, hace más de 300 años. Foto: Queens Jewels, LLC.

Desde hace varios años, buscadores de tesoros han hallado millones de dólares en monedas perdidas por la flota española en la Costa del Tesoro, indicó CNN. Según Queens Jewels, LLC, todavía se siguen descubriendo reliquias de la desafortunada flota.