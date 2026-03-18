Las personas que quieran viajar a EE.UU. deberán pagar una fianza de US$ 15.000 si cumplen estos requisitos

En un nuevo cambio marcado por el gobierno de Donald Trump para restringir el acceso al país de ciudadanos de varias nacionalidades del mundo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles 18 de marzo de 2026 que comenzará a pedir una fianza de US$ 15.000 para las personas que soliciten visas de negocios y turismo si provienen de 12 países, un requisito que ya se aplicaba para otras naciones.

Esto aplica para las visas categorizadas como B1 y B2, de acuerdo con la agencia EFE, y el requisito para los países que pasaron a integrar esta lista este miércoles comenzará a regir a partir del 2 de abril.

Quiénes tendrán que pagar una fianza de US$ 15.000 para entrar Estados Unidos

Los países que ahora conforman esa lista son: Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.

Según la administración de Trump, la fianza será devuelta a los beneficiarios que cumplan con las condiciones de su visa y regresen a sus países antes de que esta expire.

En cambio, ese dinero se utilizará para cubrir los costos del proceso de deportación de quienes permanezcan en Estados Unidos más allá del tiempo permitido.

El Departamento de Estado estima que expulsar a un migrante del país cuesta, de media, más de US$ 18.000, por lo que considera que este sistema permitirá ahorrar a los contribuyentes estadounidenses hasta US$ 800 millones al año.

Con la inclusión de estos 12 países, ya son 50 los que están sujetos a este requisito:



Argelia

Angola

Antigua y Barbuda

Bangladés

Benín

Bután

Botsuana

Burundi

Cabo Verde

Costa de Marfil

Cuba, Yibuti

Dominica

Fiyi

Gabón

Gambia

Guinea

Guinea-Bisáu

Kirguistán

Malaui

Mauritania

Namibia

Nepal

Nigeria

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Tayikistán

Tanzania

Togo

Tonga

Turkmenistán

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Venezuela

Zambia

Zimbabue

Visa de EE.UU. Foto: Embajada de estados Unidos en Uruguay

Cómo evalúa el gobierno de EE.UU. su sistema de finanzas para tramitar visas

El gobierno sostiene que este sistema de fianzas es eficaz, ya que, hasta ahora, casi un millar de extranjeros han recibido visas bajo ese programa y el 97 % de ellos regresaron a sus países dentro del plazo establecido.

Esta medida se inscribe en una serie de políticas aplicadas por la administración de Trump para reducir la llegada de migrantes a Estados Unidos, que incluye también vetos de visas y restricciones al asilo.

EFE