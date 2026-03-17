Marco Rubio lanza dura advertencia tras anuncios en Cuba: "Hay que tener personas diferentes"

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, fue consultado este martes por las medidas tomadas en Cuba, cuyo gobierno que permitirá la inversión en la isla por parte de la diáspora. "No son suficientemente drásticos", declaró en rueda de prensa.

El gobierno de La Habana anunció el lunes que los cubanos residentes en el exterior podrán invertir y tener sus propias empresas en la isla en varios sectores, incluido el bancario.

"Eso no va arreglar las cosas", añadió Rubio ante periodistas en el Despacho Oval, donde acompañaba a Donald Trump en la recepción del primer ministro irlandés, Michael Martin.

"Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses" y "también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes", anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC.

Turismo en Cuba. Foto: AFP.

Trump dijo por su parte que aspiraba al "honor de tomar Cuba, de alguna manera".

Al ser preguntado sobre los siguientes pasos con la isla comunista, Trump dijo: "Están hablando con Marco [Rubio], y vamos a hacer algo pronto".

Preguntado sobre la posibilidad de una suavización del embargo sobre la isla, vigente desde 1962, Rubio contestó: "El embargo está vinculado a cambios políticos sobre la isla".

"La economía de ellos no funciona, sobrevive esa revolución. Ni siquiera es una revolución, han sobrevivido de subsidios de la Unión Soviética y de Venezuela. Ya no reciben esos subsidios y ahora están en problemas y las personas encargadas no saben cómo arreglarlo así que hay que tener personas diferentes", disparó según registró CNN.

La economía cubana se encuentra casi paralizada desde que el gobierno de Donald Trump cortó en enero los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio , y Chris Wright Foto: JIM WATSON/AFP fotos

Esto obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

Para justificar su política, Washington alega la "amenaza excepcional" que representa Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 km de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense, debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.

Con información de AFP