Cuba abre sus puertas a la inversión de emigrados: el histórico giro ante una economía paralizada

Los cubanos residentes en el exterior y sus descendientes podrán invertir y tener sus propios negocios en la isla, anunció el lunes 16 de marzo el gobierno comunista en momentos en que la economía del país está casi paralizada.

“Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses” y “también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes”, anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena estadounidense NBC.

En la entrevista en La Habana, el ministro explicó que los emigrados podrán tener sus propios negocios en la isla, lo que constituye un viejo reclamo de la diáspora.

El anuncio se produce en momentos en que la economía de Cuba atraviesa por una crisis energética que ha paralizado casi por completo el país después de que Estados Unidos cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

La crisis energética forzó al régimen comunista a adoptar un plan de contingencia, que incluye un drástico racionamiento de la gasolina que afecta gravemente a todos los sectores de la economía.

“El bloqueo nos priva del acceso a la financiación, al acceso a la tecnología, al acceso a los mercados y, en los últimos años, ha tenido como objetivo específicamente privar a nuestro país del acceso al combustible”, añadió el ministro.

El viernes, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó que su país mantenía conversaciones con Estados Unidos. El domingo, Donald Trump afirmó que La Habana desea cerrar un acuerdo. “Creo que va a pasar algo en Cuba muy pronto”, aseguró Trump.

Un recolector de materiales reciclables empuja un carrito frente al Teatro América en La Habana, Cuba. Foto: AFP

En sus declaraciones sobre Cuba, Trump suele elogiar el éxito económico de los cubanos que emigraron a Estados Unidos y no oculta su deseo de un cambio de régimen en la isla.

El viernes, al confirmar las conversaciones con Washington, Díaz-Canel adelantó que Pérez-Oliva anunciaría este lunes en un programa de televisión nuevas medidas dirigidas “a facilitar” la participación de los cubanos residentes en el exterior “en el desarrollo económico y social del país”.

Si bien hasta hace poco el 80% de la economía cubana se basaba en un sistema de producción planificado y centralizado por empresas estatales, la crisis impulsó al régimen a abrirse al sector privado. En 2021 se permitió nuevamente la actividad de pequeñas y medianas empresas privadas, con hasta 100 empleados, tras haber estado prohibidas durante casi seis décadas.

Para 2025, unas 10.000 empresas privadas del país representaban el 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa.

AFP