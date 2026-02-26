Trump anunció un plan para igualar ahorros jubilatorios de trabajadores privados en EE.UU.: cómo funcionaría

En el reciente discurso que realizó Donald Trump, el presidente de Estados Unidos mencionó brevemente que presentará un plan de ahorro para la jubilación destinado a trabajadores del sector privado que no tienen acceso a planes de retiro patrocinados por sus empleadores.

Durante el Estado de la Unión más largo de la historia del país norteamericano, el mandatario republicano señaló que la mitad de la fuerza laboral en EE.UU. no accede a mecanismos de ahorro con aportes complementarios de las empresas.

"Estoy anunciando que el año que viene mi administración dará a estos trabajadores estadounidenses, a menudo olvidados, acceso al mismo tipo de plan de jubilación que se ofrece a cada empleado federal", sostuvo Trump.

El eje de la propuesta es un "match" o aporte espejo del Estado: el gobierno igualará los ahorros del trabajador hasta un tope de US$ 1.000 anuales. Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca le aseguró a CNN que los detalles de este plan de jubilación se conocerán pronto.

Según el mismo medio estadounidense, el aporte estatal que mencionó Trump se basa en el Saver’s Match, una norma aprobada en 2022 que entrará en vigor el año próximo. Este beneficio está dirigido a trabajadores con ingresos individuales inferiores a US$ 35.500 (o US$ 71.000 por pareja), quienes recibirán el aporte federal si tienen cuentas de ahorro jubilatorio calificadas como las 401(k) o las Cuentas Individuales de Jubilación (IRA, por sus siglas en inglés). El aporte federal alcanza los US$ 1.000 anuales para personas solteras y US$ 2.000 para parejas casadas.

Donald Trump durante su reciente discurso del Estado de la Unión.

¿Cómo es el plan de ahorro de retiro que propone Trump?

En su discurso del pasado martes 24 de febrero, Trump afirmó que el nuevo plan sería similar al Thrift Savings Plan, con el que Estados Unidos ofrece a los empleados federales acceso a fondos de bajo costo que invierten en acciones y bonos, según CBS News.

Estas cuentas estarían vinculadas a los trabajadores y no a sus empleadores, agrega CBS, lo que les permitiría mantenerlas aunque cambien de trabajo. Al mismo tiempo, este plan de jubilación de Trump permitiría que filántropos privados también realicen aportes a los planes.

De acuerdo con datos citados por CBS News, son millones los estadounidenses que no pueden ahorrar para la jubilación, y los trabajadores de menores ingresos quedan cada vez más rezagados.

A pesar de que esta iniciativa planteada por Trump podría ayudar a que los estadounidenses ahorren más, investigaciones recientes indican que incluso los trabajadores que tienen planes de retiro ofrecidos por sus empleadores no están suficientemente preparados para la jubilación.

Limitaciones al plan de jubilación de Donald Trump

Uno de los obstáculos que tendría el plan de ahorro jubilatorio que buscaría implementar Trump es que tendrá que ser aprobado por el Congreso estadounidense, algo que algunos analistas no consideran simple.

Congreso de los Estados Unidos, uno de los principales obstáculos al plan jubilatorio que propone Donald Trump. AFP

Por otro lado, la Casa Blanca no ha detallado si los trabajadores serán integrados a este plan de manera automática. Según expertos, la inscripción automática es una característica crucial para cerrar la brecha de ahorro para la jubilación entre las personas que tienen menos probabilidades de acumular fondos por cuenta propia, indicó CNN.

Algunos expertos cuestionaron cómo se financiaría este programa de retiro, y han expresado dudas sobre si realmente abordaría de fondo la crisis de jubilaciones que enfrenta el país, según CBS.