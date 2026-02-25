En la previa de las negociaciones, EE.UU. anuncia nuevas sanciones contra Irán para aplicar "máxima presión"

Estados Unidos anunció este miércoles nuevas sanciones contra Irán, como parte de su campaña de "máxima presión" antes de la nueva ronda de negociaciones entre ambas partes en Ginebra. El presidente Donald Trump, que ha amenazado en repetidas ocasiones a Teherán con ataques si no firma un acuerdo sobre su programa nuclear, dijo anoche en su discurso del estado de la Unión: "Prefiero resolver el tema a través de la diplomacia, pero nunca permitiré que el primer patrocinador de terror en el mundo tenga armas nucleares. No voy a permitir que eso suceda", aseguró. También acusó a Teherán de albergar "siniestras ambiciones nucleares".

Las últimas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tienen como objetivo más de 30 individuos, entidades y buques que, según afirma, facilitan "ventas ilícitas de petróleo iraní", así como la producción de armas en el país.

El Departamento detalla una lista de buques que operan "como parte de la flota en la sombra de Irán, que transporta petróleo y productos petrolíferos iraníes a mercados extranjeros".

"Irán explota los sistemas financieros para vender petróleo ilícito, blanquear los ingresos, adquirir componentes para sus programas de armas nucleares y convencionales, y apoyar a sus grupos terroristas", acusó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.

Iran exploits financial systems to sell illicit oil, launder the proceeds, procure components for its nuclear and conventional weapons programs, and support its terrorist proxies.



Under President Trump’s strong leadership, Treasury will continue to put maximum pressure on Iran… https://t.co/va4e1GFvY6 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) February 25, 2026

El gobierno Trump seguirá aplicando "la máxima presión sobre Irán para dañar las capacidades armamentísticas del régimen y su apoyo al terrorismo", detalló el comunicado. Bessent, en su cuenta de X, expresó que "bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, el Tesoro continuará ejerciendo la máxima presión sobre Irán para atacar las capacidades de armas del régimen y su apoyo al terrorismo, que ha priorizado por encima de las vidas del pueblo iraní".

Trump ha ordenado un enorme despliegue militar alrededor del Golfo. El portaaviones U.S.S. Gerald R. Ford, que formó parte de la flota del Caribe durante la operación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, ya está en el estrecho de Gibraltar para unirse al U.S.S. Abraham Lincoln, ya estacionado en aguas Medio Oriente.

El portaaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio. Foto: EFE

El refuerzo militar estadounidense incluye además decenas de aviones cisterna de reabastecimiento, más de 50 aviones de combate adicionales y dos grupos de ataque de portaaviones, junto con sus destructores, cruceros y submarinos, informaron funcionarios estadounidenses al diario.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha reiterado en cambio que existe una "una perspectiva favorable" sobre esas conversaciones entre ambas partes.

Con infromación de EFE y AFP