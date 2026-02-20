Ultimátum de Donald Trump: Israel en alerta ante anuncios de ataque de Estados Unidos a Irán

Tel Aviv

Cuándo Estados Unidos atacará a Irán? Esta pregunta estaba en boca de todos a primera hora de ayer jueves en Israel, luego de que la Casa Blanca dijera que la flota desplegada en Medio Oriente estaba pronta para entrar en acción apenas recibiera la orden.

Una respuesta parcial ofreció por la tarde el presidente Donald Trump, al hablar en Washington en la apertura de la reunión inaugurar de la Junta de Paz, el organismo que creó para atender la situación en la Franja de Gaza pos guerra, pero que también se encargará de conflictos a nivel global.

Trump dijo que tomaría una decisión sobre Irán en diez días, una especie de ultimátum al régimen iraní para que llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear. “Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas”, afirmó Trump. Y advirtió que “puede que tenga que ir un paso más allá” si no se alcanza un acuerdo. “Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”, remató.

Estados Unidos e Irán reanudaron las negociaciones el pasado 6 de febrero, pero por el momento sin avances concretos, reforzando así los temores de una nueva guerra en Medio Oriente. Además, la brutal represión del régimen iraní a las protestas de enero -que dejaron más de 60.000 muertos según organizaciones de derechos humanos- reforzaron los argumentos de Estados Unidos para una acción militar.

Marco Rubio y Benjamín Netanyahu estrechan manos en Jerusalén, en el marco de la gira del secretario de Estado. Foto: AFP.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también pasó ayer su mensaje a Irán: “Si los ayatolás cometen un error y nos atacan, recibirán una respuesta que ni pueden siquiera imaginar”.

Las cadenas CNN y CBS informaron ayer que el ejército estadounidense estaba preparado atacar a Irán este fin de semana, antes de que Trump dijera que tomaría una decisión en unos diez días.

Algunos de los principales medios de Israel también manejaron ayer la posibilidad de un ataque, y hasta con detalles de cuáles serían los objetivos.

Por ejemplo, vicealmirante retirado Bob Harward, ex comandante adjunto del Comando Central de Estados Unidos, dijo al diario The Jerusalen Post que la acumulación masiva de activos militares estadounidenses en Medio Oriente es una señal de que Washington tiene la capacidad de desmantelar la estructura de poder del régimen iraní en cuestión de horas. Por su parte, el diario Haaretz, además de destacar que Estados Unidos intensificó su presencia militar en la zona, agregó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) -el ejército israelí-, “están completando sus propios preparativos para la guerra y no descartan participar activamente en una operación estadounidense”.

Y el portal de noticias Ynet dijo que los planes de ataque “probablemente se centrarían primero en paralizar las defensas aéreas de Irán, luego destruir misiles balísticos, drones y ‘ciudades de misiles’ subterráneas”, mientras se neutralizan las fuerzas navales y potencialmente las instalaciones nucleares profundas.

Cartel muestra un mapa de objetivos en Tel Aviv y una advertencia: "¡Tú empiezas, nosotros terminamos!", en Teherán. Foto: AFP

El frente Hezbolá

Un ataque a Irán podría provocar, además de la reacción iraní sobre Israel, que la organización terrorista Hezbolá, que opera en Líbano, también ataque el norte del territorio iraní, como lo hizo luego del 7 de octubre de 2023 cuando Hamás atacó el sur de Israel. Según el último informe de enero pasado del Centro de Investigación y Educación Alma, una de las instituciones de referencia en Israel sobre la situación en Líbano y Siria, Hezbolá conserva una fuerza estimada de entre 40.000 y 50.000 combatientes activos y hasta 50.000 reservistas. En materia de capacidad de fuego, el arsenal de Hezbolá podría alcanzar hasta 25.000 cohetes y misiles, predominando los sistemas de corto y medio alcance, junto con capacidades más avanzadas y hasta 1.000 drones suicidas.