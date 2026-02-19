Más de 80 artistas condenan el "silencio" y la "censura" del Berlinale sobre Gaza y su directora responde

La guerra en Gaza acaparó la agenda del célebre festival Berlinale. Luego del reclamo de varios actores, su directora, Tricia Tuttle, aseguró ayer que el festival reconoce “la profunda ira y la frustración” por lo que ocurre en Gaza y “la urgencia que siente la gente de hablar y hacer oír su voz”, en respuesta a la carta de 81 artistas que critican el silencio del certamen, pero también precisó que lo que se ha dicho es inexacto.

Más de 80 artistas -entre los que están Javier Bardem, Tilda Swinton, Adam McKay, Fernando Meirelles, Brian Cox, Mike Leigh o Nan Goldin- firmaron una carta abierta en la que condenan “el silencio de la Berlinale y la censura a los artistas” cuando se trata del conflicto en Gaza. Ayer, en una entrevista con la revista estadounidense Screen, Tuttle insistió en la independencia del festival y se mostró en contra de “la presentación de información errónea y afirmaciones inexactas sobre la Berlinale, sin pruebas y anónimas”.

“Creemos que es justo discrepar, pero difundir información errónea es peligroso (...). Siempre estamos abiertos a dialogar. Rechazamos que nuestros programadores los hayan intimidado, que los hayamos silenciado”, afirmó la responsable del festival.

“También queremos apoyar a quienes desean usar sus plataformas para expresarse sobre temas que les preocupan, incluyendo a quienes denuncian la violencia que continúa ejerciendo sobre la población de Gaza y la incapacidad de la política y la diplomacia para abordarla”, agregó.

La directora Chloe Zhao, posa con el compositor y artista británico Max Richter y la directora de la Berlinale Tricia Tuttle Foto: AFP

Además señaló que “no todo el mundo quiere hablar de este tema, por muy grave que sea en sus vidas”. En los 76 años de historia de la Berlinale, el festival “siempre ha defendido la inclusión, la diversidad de perspectivas y la comprensión” y ha apoyado “la libertad de expresión dentro de los límites de la legislación alemana”. Toda esta polémica se inició el primer día de esta 76 edición del festival, el jueves 12 de febrero, en la rueda de prensa del jurado, presidido por Wim Wenders, cuando un periodista recriminó a la Berlinale el mostrar “su solidaridad con Irán o Ucrania, pero no con Palestina”.

“No podemos entrar realmente en el ámbito de la política. Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hiciéramos películas dedicadas a la política, entraríamos en ese ámbito de la política. Pero nosotros somos el contrapeso de la política. Somos lo contrario de la política. Tenemos que hacer el trabajo de la gente y no el trabajo de los políticos”, afirmó Wenders. EFE