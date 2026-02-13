Medio Oriente: el “escepticismo” de Netanyahu por el acuerdo con Irán y la advertencia de Trump al régimen

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo ayer jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, cree que está creando condiciones que pueden conducir a un “buen acuerdo” con Irán, pero expresó su escepticismo. En tanto, Trump amenazó ayer a Irán con consecuencias “muy traumáticas” si no se llega a un pacto.

“Tenemos que alcanzar un acuerdo, de lo contrario va a ser muy traumático (...). No quiero que eso ocurra, pero tenemos que llegar a un acuerdo”, dijo Trump al ser consultado ayer sobre sus conversaciones con Netanyahu.

Pero los líderes de Israel y Estados Unidos aparentemente siguieron en desacuerdo, y Trump dijo después de su reunión que había insistido en que las negociaciones continuarán.

“El presidente cree que los iraníes saben con quién están tratando. Él cree que las condiciones que está creando, combinadas con el hecho de que seguramente entienden que cometieron un error la última vez al no alcanzar un acuerdo, pueden crear las condiciones para lograr un buen acuerdo”, dijo Netanyahu en un video difundido por su oficina después de su reunión con Trump el miércoles en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Foto: AFP

“No les ocultaré que expresé un escepticismo general respecto a la calidad de cualquier acuerdo con Irán”, continuó, y subrayó que todo pacto también debe considerar los misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos armados en la región, como el movimiento terrorista palestino Hamás, los rebeldes hutíes en Yemen y Hezbolá en Líbano. “No se trata solamente del tema nuclear”, afirmó antes de volver a Tel Aviv. Israel exige que Irán no solo acceda a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos.

En la reunión en la Casa Blanca, Trump insistió en que las conversaciones con Irán deben continuar, desestimando la postura más dura que defiende el primer ministro israelí.

“Mientras sea posible (negociar), le dije al primer ministro que esa será mi preferencia”, afirmó el presidente estadounidense. Hasta ahora, Irán ha rechazado ampliar esta nueva ronda de conversaciones más allá del tema nuclear. Teherán niega buscar un arma nuclear y ha dicho que no cederá ante “exigencias excesivas” sobre el asunto.

Añadió que Teherán debería “haber llegado a un acuerdo la primera vez. En cambio sufrieron el Midnight Hammer” dijo en referencia a la Operación Martillo de Medianoche, en la que EE.UU. bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.

“Si (los iraníes) no llegan a un acuerdo, será otra historia. Pero ayer tuvimos una muy buena reunión con Bibi Netanyahu, y él lo entiende, pero en última instancia, depende de mí si el acuerdo es justo”, indicó ayer el presidente.

Trump reiteró su respaldo a la gestión de Netanyahu y criticó al mandatario israelí, Isaac Herzog, por no conceder un indulto al primer ministro, enjuiciado por corrupción.

Maquinaria demuele estructura dentro de la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Foto: AFP

Junta de paz

Netanyahu no acudirá en persona a la reunión de la Junta de Paz para Gaza que se celebrará la próxima semana en Washington, informó su oficina en un comunicado. No obstante, cabe la posibilidad de que participe por videoconferencia en el encuentro, previsto para el 19 de febrero, como lo hará -según la nota- el día 22, en un acto de la organización estadounidense y proisraelí AIPAC.

“El primer ministro participará de forma remota en la conferencia anual de AIPAC y, por lo tanto, no viajará a Washington la próxima semana”, detalla el texto.

Un alto funcionario israelí había confirmado con anterioridad que el primer ministro planeaba llevar a cabo la visita.

Inicialmente, el medio Axios, que citaba fuentes de la Casa Blanca, informó de que Netanyahu viajaría a EE.UU. para participar el 19 de febrero en una reunión de la Junta de Paz impulsada por Trump, y además, se esperaba que pronunciara un discurso en la conferencia de AIPAC el próximo día 22.

El anuncio se produjo poco después de que Netanyahu abordara el avión de vuelta a Israel, tras viajar a Washington. EFE, AFP

Dos mujeres caminan por Teherán y por delante de un cartel antiestadounidense. Foto: EFE

Mujeres sin velo en canal estatal iraní

La difusión en la televisión estatal iraní de entrevistas a varias mujeres que no llevaban el velo durante una marcha en conmemoración de la Revolución Islámica molestó a los críticos del poder clerical, que denunciaron que las autoridades actuaron con hipocresía. Desde poco después de la revolución de 1979, las mujeres tienen la obligación de cubrirse en público, aunque en los últimos meses se han multiplicado los casos de mujeres que incumplen abiertamente esta norma, especialmente en la capital, Teherán.

En la marcha anual que se celebró el miércoles, que conmemoró los 47 años de la revolución, la televisión estatal mostró por primera vez a mujeres que proclamaban su apoyo a las autoridades, pero con la cabeza descubierta. Para los críticos del poder, esta fue una maniobra cínica, después de que la república islámica se viera sacudida por protestas en las últimas semanas, que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, con un balance de miles de muertos, según varias organizaciones de derechos humanos.