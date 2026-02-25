Irán: un acuerdo con EE.UU. está “al alcance de la mano”

El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró ayer martes que un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán está “al alcance de la mano” antes de las conversaciones de esta semana en Ginebra.

Al mismo tiempo, el régimen iraní advirtió a los estudiantes que volvieron a manifestarse que existen “límites”, tras la sangrienta represión de las protestas de enero.

“Tenemos una oportunidad histórica de lograr un acuerdo sin precedentes que aborde las preocupaciones de ambas partes y los intereses mutuos”, dijo Araqchi en una publicación en X. El ministro afirmó que llegar a un entendimiento está “al alcance de la mano, pero sólo si se le da prioridad a la diplomacia”.

Irán y Estados Unidos sostendrán mañana jueves un tercer ciclo de conversaciones sobre el programa nuclear en Ginebra, con la mediación de Omán.

El diálogo está marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en Medio Oriente en las últimas semanas y las amenazas del presidente Donald Trump de lanzar un ataque si no se logra un acuerdo. Irán ha afirmado en repetidas ocasiones que responderá con fuerza ante cualquier hostilidad y el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní declaró el lunes que cualquier ataque, incluso limitado, “se considerará un acto de agresión”.

En la publicación de ayer, Araqchi afirmó que Irán “bajo ninguna circunstancia desarrollará un arma nuclear”, pero insistió en que el país tiene derecho a beneficiarse de la tecnología nuclear para fines civiles. “Hemos demostrado que no nos detendremos ante nada para defender nuestra soberanía con valentía”, añadió.

Washington y Teherán participaron en cinco rondas de conversaciones sobre el programa nuclear iraní, pero estas se vieron interrumpidas por la guerra de doce días entre Irán e Israel en junio. Estados Unidos intervino en esa contienda, bombardeando instalaciones nucleares iraníes.

“Límites”

Por otro lado, los estudiantes iraníes comenzaron el sábado un nuevo semestre con manifestaciones a favor y en contra del gobierno. Ayer martes, en el cuarto día consecutivo de protestas estudiantiles en el campus, dos grupos se enfrentaron en un gran vestíbulo de una universidad de Teherán, según videos autentificados por AFP.

El lunes, según unos videos difundidos en redes sociales y verificados por la AFP, estudiantes de una universidad de Teherán quemaron la bandera de la república islámica, adoptada tras la revolución de 1979 que derrocó a la monarquía.

En su primera reacción a esas protestas, la portavoz del gobierno Fatemeh Mohajerani señaló ayer que los alumnos “tienen, naturalmente, derecho a manifestarse”.

Pero hay “límites que debemos proteger y no traspasar ni desviarnos de ellos, ni siquiera en el momento álgido de la indignación”, matizó no obstante la vocera, citando que hay “cosas sagradas” como “la bandera” de la república islámica.

Estas concentraciones sacuden un país aún conmocionado por el impacto de las manifestaciones de principios de año.

Las marchas comenzaron a finales de diciembre con manifestaciones por la crisis económica en un país duramente golpeado por las sanciones, pero evolucionaron hacia un movimiento más amplio contra el régimen, hasta que fueron violentamente reprimidas.

La organización radicada en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA) estimó que más de 7.000 personas murieron en la represión de esas protestas. Sin embargo, la oenegé advirtió que el número real probablemente sea mucho más alto.

AFP