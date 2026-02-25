Trump prometió enfrentar amenazas contra EE.UU. y anunció que no permitirá que Irán tenga armas nucleares

El presidente Donald Trump reivindicó anoche ante el Congreso de una “remontada histórica” de Estados Unidos y advirtió que está dispuesto a responder contra cualquier amenaza, y eso incluye a América Latina.

Decenas de congresistas demócratas faltaron al discurso anual sobre el estado de la Unión, en protesta por la política antimigratoria del mandatario. “Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental, actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera”, explicó Trump.

“Durante años, amplias zonas de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han estado controladas por sanguinarios cárteles de la droga”, advierte el texto parcial.

Estados Unidos capturó en enero pasado al dictador venezolano Nicolás Maduro, el primero desde la detención del panameño Manuel Noriega en 1989.

Y el pasado fin de semana, los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y matara a Nemesio Oseguera “el Mencho”, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Después de solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos conseguido una transformación como nunca antes se había visto, y una remontada histórica”, dijo el mandatario de 79 años, en su segundo y último mandato.

Trump también aseguró que Venezuela ya ha vendido a Estados Unidos “más de 80 millones de barriles” de petróleo.

Sus palabras fueron recibidas con grandes aplausos por su bancada republicana, que tiene una pequeña mayoría en el Congreso, y que enfrenta una complicada elección legislativa en noviembre.

El mandatario tomó un tono triunfalista en recuerdo además del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, que promete una celebración por todo lo alto el próximo 4 de julio.

Trump invitó al equipo de hockey sobre hielo masculino, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Milán, algo que no lograba desde 1980, y además ante Canadá.

Política arancelaria En vigor arancel global del 15% El nuevo arancel global del 15% impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor ayer martes como alternativa temporal del republicano después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de su esquema de gravámenes. Trump hizo el anuncio el pasado viernes en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde criticó la “ridícula” decisión de la Corte Suprema que invalidó por seis votos contra tres los aranceles “recíprocos” y otras medidas tomadas bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977, base de la política arancelaria de Trump. Inicialmente el mandatario anunció una tasa del 10%, que incrementó al 15% un día después. El fallo del Supremo y la respuesta de Trump han causado incertidumbre entre los socios comerciales de Estados Unidos, sobre todo aquellos que negociaron tarifas preferenciales en medio de la guerra comercial. Países como Brasil, entre los más afectados por los gravámenes ahora suspendidos, han valorado como “positivo” el nuevo arancel global que los equipara al resto.

“Edad de oro”

Trump prometió hace un año el inicio de una “edad de oro” para su país, irritado ante una inflación tenaz, la división política y la creciente sombra del gigante chino. El mandatario ha imprimido un ritmo frenético a su segundo y último mandato, con golpes espectaculares en el exterior como la captura de Maduro, y difíciles negociaciones, como el precario alto el fuego en Gaza.

El presidente republicano llegó al poder ante todo con el lema “Estados Unidos primero”. Y en ese marco, Trump decidió hace un año apostar buena parte de su agenda económica en los aranceles.

La Corte Suprema acaba de anular esa política, que Trump justificaba como una “emergencia nacional”, y le ha recordado al mandatario que si quiere cambiar los aranceles deberá pedir la colaboración al Congreso.

Esa sentencia fue “muy desafortunada”, dijo Trump ante los jueces del alto tribunal presentes en el hemiciclo.

Trump sí pudo presumir de que “en los últimos nueve meses, ningún inmigrante ilegal ha sido admitido en Estados Unidos”.

“Siempre acogeremos a gente que venga legalmente, gente que ame a nuestro país”, aseguró.

Las redadas de indocumentados en todo el país han despertado la indignación de la oposición, la alarma de países latinoamericanos y la muerte de dos estadounidenses, en la ciudad de Mineápolis, a manos de agentes federales.

Irán

Trump aseguró que Irán está desarrollando misiles que podrían golpear a Estados Unidos, y prometió que nunca permitirá que el régimen iraní desarrolle un arma nuclear.

De todos modos, no anunció si ya tomó una decisión sobre un ataque a Irán.

Estados Unidos e Irán tienen previsto una nueva ronda de negociaciones este jueves en Ginebra.

Con información de EFE y AFP