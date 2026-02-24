Desesperada búsqueda: la periodista Savannah Guthrie ofrece un millón de dólares por hallar a su madre

La periodista de NBC y figura central del programa 'TODAY', Savannah Guthrie, elevó este martes la apuesta en la búsqueda de su madre, Nancy Guthrie, al ofrecer una recompensa de un millón de dólares por información que permita dar con su paradero.

La mujer, de 84 años, fue reportada como desaparecida el pasado 1 de febrero tras un presunto rapto ocurrido durante la madrugada en su residencia al norte de Tucson, Arizona, en una zona cercana a la frontera con México.

A casi un mes del suceso, la familia mantiene la esperanza de un "milagro", aunque la propia presentadora reconoció en un emotivo mensaje en video que están preparados para cualquier desenlace. "Si has estado esperando y no has estado seguro, deja que esta sea la señal; por favor, da un paso al frente y ayúdanos a traer a nuestra amada mamá a casa", expresó Guthrie, enfatizando que la recompensa se otorgará con la condición de recuperar a su madre, independientemente de su estado.

El estancamiento de la investigación del FBI

Pese al despliegue de al menos 400 agentes locales, estatales y federales, el caso permanece en un punto crítico de estancamiento. Las autoridades han logrado recuperar muestras de ADN de un posible sospechoso en la vivienda de Nancy Guthrie, pero hasta el momento no se ha logrado una identificación positiva. Aunque el FBI y un donante anónimo ya habían sumado 200.000 dólares a la recompensa inicial, la falta de datos sobre el motivo del crimen o la identidad de los captores ha llevado a los investigadores a considerar que el ataque pudo ser dirigido específicamente contra ella.

Madre de importante presentadora de noticias de EE. UU. está desaparecida; la policía investiga un "crimen" Foto: AFP

Cooperación internacional y rastreos en la frontera

La búsqueda ha trascendido los límites de Estados Unidos, involucrando activamente a las Madres Buscadoras de Sonora en México. Esta organización se sumó a las labores en Tucson debido a la proximidad geográfica, aunque el gobierno mexicano ha indicado formalmente que no existen indicios de que la mujer haya sido trasladada al vecino país. Ante la ausencia de nuevos avances, fuentes cercanas a la indagatoria señalaron que la investigación entrará próximamente en una fase de largo plazo, con un grupo de trabajo selecto enfocado en analizar las pruebas recolectadas durante estas tres semanas de incertidumbre.

EFE