Rafa Villanueva salió del hospital: recibió el alta tras casi cuatro meses y así será la recuperación en su casa

Tras casi cuatro meses de internación, Rafa Villanueva recibió el alta hospitalaria y continuará su recuperación en régimen de internación domiciliaria, con un atento seguimiento médico y un tratamiento para ayudarlo a recuperar sus funciones.

Este lunes, Telemundo difundió un comunicado del Hospital Mautone de Maldonado, donde Villanueva atravesó la mayoría de su proceso desde que se descompensó a fines de diciembre en su casa de Punta de Diablo. La primera asistencia la recibió en el departamento de Rocha, pero rápidamente fue trasladado.

Villanueva sufrió un shock séptico producto de una infección generalizada que lo afectó en distintos órdenes, provocó fallos en sus órganos y devino en amputaciones en pies y manos. Recientemente se difundió una foto en la que se aprecian las consecuencias de la larga internación, al tiempo que resalta sobre todo su semblante sonriente frente a la adversidad.

Tal como informó el Mautone, Villanueva seguirá recuperándose en su casa. El seguimiento médico será constante; además recibirá apoyo nutricional y un tratamiento de fisioterapia, la herramienta clave para fortalecer su cuerpo y la recuperación de sus funciones.

Según Telemundo, los profesionales que lo trataron destacaron que su evolución es favorable y que presenta una estabilidad clínica adecuada para que pueda continuar la rehabilitación fuera del hospital, pero siempre con el acompañamiento de su pareja y su familia.

Autoridades de Canal 12 junto a Rafa Villanueva en el sanatorio Mautone. Foto: @conradopolvarini

A mediados de marzo, Villanueva había salido de terapia intensiva hacia cuidados intermedios, pero dos semanas después tuvo una neumonía que lo llevó nuevamente al CTI. Su cuadro se agudizó, pero con el correr de los días presentó una "recuperación increíble", informó en su momento Nacho Álvarez, quien ha seguido muy de cerca la evolución de su colega y se convirtió en una suerte de vocero de su estado de salud.

Finalmente, tras atravesar semanas críticas y preocupantes, un parte médico del 10 de abril dio cuenta de su mejoría. Entonces se informó que Rafa seguía "con soporte nutricional, rehabilitación física integral y seguimiento por fonoaudiología", y que avanzaba “progresivamente en su proceso de recuperación funcional y nutricional”. También se informó que estaba con acompañamiento psicológico especializado y “buena evolución en su estado anímico”.