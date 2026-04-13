Rafa Villanueva recibió la visita de autoridades de Canal 12 y compartieron juntos una foto desde el sanatorio

Rafa Villanueva evoluciona favorablemente tras casi cuatro meses de internación por una infección generalizada y en ese marco recibió este lunes la visita de autoridades de Canal 12. Tras un encuentro que duró toda la mañana, se tomaron una fotografía grupal que es la primera que se publica del conductor tras su ingreso al Mautone de Maldonado el 27 de diciembre.

La foto fue publicada por Lorena Grimón, gerente de recursos humanos de Canal 12, en su cuenta de Instagram. Allí escribió junto a la postal: "Felices por Rafa! Vamos bien". En la imagen se observa a Villanueva con un semblante sonriente y sus característicos lentes, rodeado por Grimón, el gerente general del canal, Mateo Cardoso, y el director de la productora Kubrick, Conrado Polvarini, quien estaba al frente de su ciclo Súbete a mi moto.

Autoridades de Canal 12 junto a Rafa Villanueva en el sanatorio Mautone. Foto: @conradopolvarini

En el registro fotográfico se percibe al conductor con una actitud optimista mientras interactúa con sus allegados laborales, quienes asistieron al sanatorio cumpliendo con los protocolos de bioseguridad mediante el uso de túnicas azules. Si bien la imagen muestra las huellas propias del prolongado tratamiento médico que Rafa viene afrontando en el centro de salud de Punta del Este, su aparición pública junto a los principales directivos de la emisora y su productora confirma que su proceso de recuperación sigue avanzando.

Polvarini también compartió la imagen en sus redes, y al ser consultado por Tv Show sobre el encuentro, comentó que charlaron "toda la mañana" con Villanueva hasta la hora del almuerzo. Al retirarse coincidieron en que lo vieron "súper bien y con fuerza". "Nos quedamos contentos", concluyó.

Este fin de semana, el periodista Marcelo Gallardo había difundido un parte médico emitido por el sanatorio Semm Mautone, fechado el 10 de abril, en el que se informaba que el paciente “continúa con una evolución favorable” tras el cuadro que motivó su internación prolongada. Según la información compartida en la red social X, Villanueva “superó en las últimas semanas una complicación respiratoria e infecciosa” que requirió su regreso a cuidados intensivos, donde recibió “tratamiento antibiótico especializado y asistencia respiratoria transitoria”, con una evolución “de forma satisfactoria”. Actualmente se encuentra en la sala de cuidados moderados.