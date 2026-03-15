Rafa Villanueva fue trasladado a cuidados moderados: qué implica el cambio y cómo sigue su recuperación

Luego de 76 días de una persistente lucha por su vida, Rafa Villanueva ha mostrado una mejoría clínica que le permitió abandonar la unidad de cuidados intensivos. Esto implica un primer paso firme hacia la rehabilitación en el marco de un proceso que el sanatorio Mautone califica como "prolongado y complejo, propia de la severidad inicial de su situación clínica".

El centro de salud compartió este sábado a través de un nuevo parte médico la alentadora noticia de que el paciente fue trasladado a cuidados moderados, donde avanzará con su correspondiente tratamiento, controles y proceso de rehabilitación.

Villanueva ingresó al centro asistencial el pasado 28 de diciembre de 2025 como consecuencia de un grave cuadro infeccioso. Durante las primeras etapas de su internación, el equipo médico subrayó que el comunicador "requirió cuidados intensivos avanzados y múltiples medidas de soporte, debido al compromiso simultáneo de varios órganos y sistemas".

El texto explica que, a causa de "las complicaciones vasculares derivadas de la extrema gravedad del cuadro inicial, el paciente debió ser sometido a procedimientos quirúrgicos que incluyeron amputaciones de tejidos dañados en ambos pies y manos". Actualmente, los médicos supervisan la cicatrización de estas intervenciones. Según el sanatorio, "las heridas evolucionan bajo control de los equipos tratantes, sin signos locales de infección activa", mientras el paciente transita ya una etapa de "recuperación y rehabilitación funcional".

Rafa Villanueva en entrevista con La mesa de los Galanes hace 10 días. Foto: captura de video/ FM del Sol

Por otra parte, el nuevo informe arroja señales de optimismo respecto a su estabilidad biológica. Los médicos informaron que el paciente se encuentra "lúcido, colaborador y hemodinámicamente estable, sin necesidad de medicación para sostén circulatorio". Asimismo, el parte destaca la recuperación de sus funciones vitales básicas: "Ha evidenciado mejoría de su función respiratoria, con retiro del soporte ventilatorio, así como recuperación de la función renal, sin requerimiento de diálisis desde mediados de febrero".

En cuanto a su estado general frente a la sepsis que motivó su ingreso, el sanatorio confirmó que, al presente, Villanueva "no presenta fiebre ni signos clínicos de actividad infecciosa", aunque se mantiene bajo un "control médico estricto".

A pesar de la estabilidad alcanzada, el proceso de recuperación de Villanueva será extenso. El centro médico puntualizó que el comunicador continúa con "soporte nutricional, seguimiento especializado y un proceso de rehabilitación integral".

La dirección del sanatorio cerró el comunicado resaltando el esfuerzo multidisciplinario realizado desde fines de diciembre: "La institución destaca el trabajo comprometido de todos los equipos asistenciales que han participado en su atención, así como el acompañamiento permanente de su entorno cercano en esta etapa del proceso".