El conmovedor mensaje de la pareja de Rafa Villanueva y la cifra que se recaudó en el primer tablado solidario

El tiempo acompañó, el agua se aguantó y, contra algunos pronósticos, el primer tablado solidario a beneficio de Rafa Villanueva pudo realizarse este martes en el Tablado del Parque, en el corazón del Parque Rodó. La convocatoria fue un éxito: entradas agotadas, artistas arriba del escenario y decenas de comunicadores unidos por una misma causa.

Solo en esta primera instancia se logró recaudar un millón de pesos para colaborar con su tratamiento y recuperación. Así lo anunció, a viva voz y visiblemente emocionada, Cata Ferrand, animadora del Tablado del Parque, durante la noche solidaria. Y desató el aplauso cerrado del público.

El evento se dio en un contexto delicado. Villanueva lleva más de 50 días internado en CTI tras sufrir un shock séptico producto de una infección generalizada. En las últimas semanas fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, incluidas amputaciones en manos y pies para retirar tejido dañado, y continúa estabilizado, enfrentando un largo y costoso proceso de recuperación.

La iniciativa —impulsada por Diego Waisrub y apoyada por Cata Ferrand— reunió a seis conjuntos del Carnaval 2026: Los Muchachos, Un Título Viejo, Queso Magro, La Mojigata, Curtidores de Hongos y La Gran Muñeca. La noche incluyó además un show de El Reja que hizo bailar a todos los presentes.

En la previa, Eugenia “Tuque” García contó que fue Cata Ferrand quien la convocó. “Somos muchos comunicadores de todos los canales y radios apoyando a Rafa y su familia. Es dar lo que podamos en un momento tan especial”, dijo. Más tarde escribiría en redes: “Fue una noche increíble, donde todos pusimos el corazón y una energía hermosa para la recuperación de Rafa”.

El Piñe, Diego González y Cata Ferrand en el evento a beneficio de Rafa Villanueva. Foto: Pata Eizmendi

Entre quienes dijeron presente también estaban Florencia Infante, Maxi de la Cruz, Diego González, Mariano López, Germán Medina, Manuela Da Silveira, Yuri Jakimczuk, Diego Waisrub, Pablo Atkinson, entre otros.

Germán llegó junto a Maxi tras grabar La culpa es de Colón (Canal 12) aprovechó un móvil con Telemundo para reiterar la invitación al nuevo evento solidario del domingo en el tablado del Club Malvín. Maxi, por su parte, destacó el poder de la energía colectiva: “Cuando todas las cabezas estamos pensando en positivo en algo, va para ese lado”.

También se acercaron más amigos del conductor como Jorge Piñeyrúa y Petru Valensky. “Cuando me enteré dije: voy a estar, se lo merece. La convocatoria es impresionante”, expresó Petru. “Me ilusiona que él pueda ver y sentir el respaldo y la solidaridad de la gente, más allá de lo económico", sumó el Piñe.

En esa misma línea, Verónica Chevallier, movilera de Canal 10, compartió una historia en Instagram donde se veía a Cata Ferrand y Flor Infante pidiendo un fuerte aplauso para un grupo de valientes que se animaron a subir al escenario y bailar la clásica "Lambada". "Qué lindo cuando Rafa vea esto, después de tanto...", escribió para acompañar las imágenes.

El Tablado del Parque repleto en el evento a beneficio de Rafa Villanueva. Foto: Pata Eizmendi

El mensaje de la pareja de Rafa Villanueva

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Cata Ferrand leyó un mensaje de Cecilia, la pareja de Villanueva, quien lo acompaña desde el primer día en el Sanatorio Mautone, ubicado en Maldonado, e hizo llegar su agradecimiento a todas las almas solidarias que se acercaron esa noche.

“Nunca sabemos en qué lugares nos va a colocar la vida ni qué dolores tendremos que atravesar. Tampoco sabemos en qué momentos vamos a necesitar ayuda, y vaya que cuesta pedirla y recibirla. Porque nos han dicho que tenemos que poder solos, pero resulta que no: nadie se salva solo”, expresó.

Aclaró que la ayuda no es solo material —aunque será clave para costear tratamientos y el largo proceso de recuperación—, sino también emocional: “Se ayuda desde el respeto y desde la no sobreexposición de la intimidad ajena. En estos gestos se nos juega gran parte de nuestra salud”.

Se refirió también a todos los que se acercaron "sin buscar rédito, personas de todos los colores y creencias que saben suspender las diferencias para salvar la vida”.

Dedicó palabras especiales para el equipo médico: “Al personal del CTI del Sanatorio Mautone, que ha puesto cuerpo y alma, compromiso y afecto en acompañar a Rafa y acompañarnos como familia”.

Sobre el presente del comunicador, fue clara: “Rafa tiene muchos obstáculos por sortear aún, físicos y emocionales, pero estamos seguros de que con todo este amor y solidaridad su camino será más sencillo y luminoso”.

Nuevo tablado solidario: cuándo y cómo colaborar

Debido a que las entradas para el Parque Rodó se agotaron, se organizó una nueva función solidaria para este domingo 1° de marzo, desde las 19.00, en el Club Malvín.

Actuarán las murgas Patos Cabreros, Cayó la Cabra, La Nueva Milonga y La Trasnochada; la comparsa Valores y el grupo tropical La Furia. Participarán además Nacho García, Luis Alberto Carballo, Christian Font, Diego Waisrub, Vero Piñeyrúa, Karina Vignola, Fernando Tetes, Emilia Díaz y la maga Judy del Bosque.

La entrada general cuesta 350 pesos y se adquiere exclusivamente a través de Redtickets. También hay bonos colaboración —de 100 a 500 pesos— para quienes deseen ayudar aunque no puedan asistir.