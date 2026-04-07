"Recuperación increíble": repunte en la salud de Rafa Villanueva tras haber reingresado a CTI hace dos semanas

Luego de semanas de incertidumbre, la salud de Rafa Villanueva vuelve a dar señales positivas. El conductor, que había reingresado al CTI tras una recaída producto de una infección, experimentó en los últimos días una evolución que fue calificada como “increíble”.

La noticia fue compartida por el periodista Ignacio Álvarez, quien ha seguido de cerca el estado del comunicador. A través de sus redes sociales, informó que, tras el nuevo ingreso a cuidados intensivos, Villanueva logró una mejoría significativa y en los próximos días podría ser trasladado a sala, donde continuará con su proceso de rehabilitación.

“El Rafa ha tenido una recuperación ‘increíble’”, expresó Álvarez, y agregó que el siguiente paso será intensificar la fisioterapia, clave en esta etapa de su recuperación.

El avance cobra especial relevancia luego de que, días atrás, el estado del conductor volviera a generar preocupación. Villanueva había recaído por un cuadro de neumonía que obligó a su reingreso a CTI del Sanatorio Mautone de Maldonado, interrumpiendo un proceso de recuperación que venía siendo sostenido.

Desde fines de diciembre, el comunicador atraviesa un complejo cuadro de salud tras sufrir una infección generalizada que derivó en un shock séptico y comprometió varios órganos. Durante su internación debió someterse a múltiples intervenciones, incluidas amputaciones en manos y pies, y atravesó distintas complicaciones infecciosas.

RECUPERACIÓN “INCREÍBLE” DEL RAFA

A todos los interesados por la salud del Rafa, tengo el placer de decirles que luego de volver al CTI por un nuevo empuje de la infección que lo aqueja, en los últimos días ha tenido una recuperación “increíble”, y se aprestan a pasarlo a sala… — ignacio alvarez (@igalvar71) April 7, 2026

A pesar de ese panorama crítico, en los últimos meses había mostrado avances progresivos: logró respirar por sus propios medios, mejorar sus funciones y comunicación. Como secuela de la gravedad de su cuadro, debieron amputarle tejidos de manos y pies, por lo que le espera un proceso de rehabilación física con eventual uso de prótesis.

La reciente recaída encendió nuevamente las alarmas, pero la evolución de los últimos días renueva las expectativas en su entorno. Villanueva está siendo acompañado por su pareja Cecilia y el resto de familiares y amigos, mientras el público continúa atento a su evolución.