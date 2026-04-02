La salud de Rafa Villanueva vuelve a preocupar: el conductor tuvo una recaída y regresó a CTI; ¿cómo evoluciona?

El estado de salud del comunicador Rafael Villanueva volvió a generar preocupación en las últimas horas tras confirmarse una recaída que derivó en su reingreso a CTI por un cuadro infeccioso, según informó Montevideo Portal en base a allegados.

En marzo, Villanueva había salido de CTI luego de su ingreso a fines de diciembre y había comenzado la rehabilitación luego de cirugías de amputación en dedos de manos y pies. Estaba más animado y con recuperación de gran parte de las funciones. Sin embargo, hace más de una semana recayó por neumonía, comentaron fuentes a El País.

De todos modos, los informantes agregaron que en las últimas evaluaciones médicas se constató una leve mejoría, con recuperación de algunos valores y una incipiente remisión de la infección.

El comunicador había atravesado un proceso de recuperación significativo luego de haber estado internado desde fines de diciembre por una infección generalizada. En ese contexto, fue sometido a varias cirugías, incluidas amputaciones en sus extremidades.

Rafa Villanueva. Foto: Leonardo Mainé / Archivo El País

La reciente recaída interrumpió ese proceso. Personas de su entorno indicaron que se encuentra debilitado y con una importante pérdida de peso, en el marco de un cuadro que continúa siendo de extrema fragilidad ocasionada por la extensa internación.

“La está peleando”, señalaron desde su círculo cercano, donde se mantienen cautos pero atentos a los avances que pueda presentar en los próximos días.

Villanueva permanece internado en el Sanatorio Mautone de Maldonado desde el 28 de diciembre, cuando ingresó con un cuadro infeccioso grave que comprometía varios órganos y sistemas, lo que obligó a los médicos a aplicarle cuidados intensivos avanzados durante las primeras etapas de su tratamiento.

A mediados de febrero, su compañera Cecilia, quien ha sido el principal sostén del comunicador durante su internación dio cuenta de las señales de recuperación que experimentaba. “El camino que deberá recorrer Rafa no va a ser fácil, pero tenemos un camino y a eso nos aferramos para sostener desde donde corresponda su recuperación”, expresó en una carta.

"Los peores meses de mi vida": el delicado estado emocional de Rafa Villanueva previo a su internación

Rafa Villanueva en entrevista con La mesa de los Galanes hace 10 días. Foto: captura de video/ FM del Sol

El 23 de diciembre pasado, Rafa Villanueva dio al menos dos entrevistas en las que reconoció que estaba atravesando por el peor momento de su vida. En febrero de 2025 protagonizó un accidente fatal en Rocha al impactar contra una moto que iba sin luces traseras por la Ruta 9. En el choque falleció el motociclista y su acompañante resultó con lesiones.

A mediados de diciembre, Fiscalía de Rocha decidió la imputación de Villanueva por homicidio culposo y le impuso medidas cautelares por 150 días, como prohibición de viajar al extranjero y de conducir.

"Han sido los peores 10 meses de mi vida. No la estoy pasando bien. Uno va empezando a aprender a convivir con el dolor", expresó en entrevista con La mesa de los galanes (FM Del Sol).