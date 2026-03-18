Paola Bianco contó cómo sigue Rafa Villanueva y reveló la clave de la historia de amor del conductor y su pareja

El conductor Rafa Villanueva continúa mostrando señales alentadoras en su recuperación, luego de haber permanecido internado desde el 28 de diciembre a raíz de una infección generalizada. Tras 70 días en CTI en el Sanatorio Mautone, el comunicador ya fue trasladado a cuidados intermedios y avanza en un proceso de rehabilitación que, si bien será largo, lo encuentra fuera de peligro.

La actualización sobre su estado de salud fue compartida por su amiga, la comunicadora Paola Bianco, quien brindó detalles en el programa Algo contigo (Canal 4). Según relató, Villanueva “se está recuperando bastante bien” y ya logró sentarse al borde de la cama, aunque todavía requiere asistencia debido a la importante pérdida de masa muscular.

Bianco explicó que algunas desorientaciones temporales que presenta el conductor son normales tras una internación prolongada en cuidados intensivos y múltiples intervenciones. “Está flaco, muy flaco, pero está poniendo todo de sí para salir adelante”, señaló.

En el plano emocional, destacó que Villanueva ha podido expresar lo que siente, incluso a través del llanto, en un proceso que consideró clave para su recuperación. En ese camino, subrayó el rol fundamental de su pareja, Cecilia, quien lo acompaña de forma permanente en el sanatorio.

“Es un pilar muy importante para Rafa”, afirmó, al tiempo que contó que la historia de amor entre Villanueva y Cecilia data de muchos años, aunque tuvieron un impasse en el medio de la relación.

Rafa Villanueva. Foto: Archivo.

"Está con su mujer de hace millones de años, después de una pausa, volvieron a estar juntos. Menos mal que está ella", dijo y también se refirió a la importancia de acompañar a los acompañantes. Dijo que en ciertas ocasiones es Rafa quien contiene a Cecilia en el proceso.

Bianco reveló además que el conductor ya piensa en pequeños objetivos que lo motivan, como volver a pasear con su perra, y que se muestra optimista pese a que aún deberá atravesar nuevas etapas médicas, entre ellas la colocación de prótesis.

Como secuela del grave cuadro infeccioso por el que pasó, Villanueva fue sometido a amputaciones de dedos en manos y pies.

“Ya pasó la parte fea”, resumió la comunicadora, aunque advirtió que la rehabilitación no será sencilla. De todos modos, el entorno de Villanueva destaca su fortaleza y las ganas de salir adelante como claves en esta nueva etapa.