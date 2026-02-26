Nuevo parte médico sobre Rafa Villanueva tras 60 días en CTI: cuál es su evolución y qué proceso le espera

A 60 días de su internación en el Sanatorio Mautone de Maldonado, el comunicador Rafa Villanueva, de 52 años, muestra una evolución “muy favorable”, según el último parte médico oficial difundido este martes en Telemundo, de Canal 12.

“Nuestro compañero por suerte está evolucionando favorablemente”, expresó Lucía Brocal en el informativo del mediodía. En la misma línea, Valentín Rodríguez detalló que el comunicador se encuentra estable, sin requerimiento de asistencia respiratoria mecánica ni soporte circulatorio, sin actividad infecciosa y con una recuperación progresiva tanto médica como quirúrgica.

El comunicado emitido por el Sanatorio Mautone, con fecha 25 de febrero, indica que Villanueva permanece en la CTI tras haber atravesado una infección generalizada grave que demandó atención prolongada tras su ingreso el 28 de diciembre. Actualmente ya no requiere diálisis y se encuentra en proceso de recuperación de la función renal, con adecuada producción de orina y parámetros de laboratorio dentro de lo esperado.

Rafa Villanueva. Foto: Leonardo Mainé / Archivo El País

En cuanto a la función respiratoria, desde hace 48 horas respira por sus propios medios, con buena tolerancia y niveles de oxigenación adecuados. A nivel neurológico, está lúcido, comprende indicaciones y ha mostrado una mejoría sostenida del estado de confusión asociado a internaciones extensas en CTI.

El informe también destaca avances en la movilidad: participa activamente en sesiones de fisioterapia y logra sentarse al borde de la cama con asistencia, un paso relevante dentro del proceso de rehabilitación.

Desde el punto de vista infeccioso, continúa con antibióticos dirigidos, aunque sin fiebre ni signos de infección activa. Además, en las últimas semanas fue sometido a intervenciones quirúrgicas derivadas de complicaciones circulatorias en la etapa más crítica, que incluyeron amputaciones de tejidos dañados en dedos de pies y ambas manos. La evolución postoperatoria fue calificada como excelente, con seguimiento de los equipos de cirugía vascular y cirugía plástica.

En paralelo a su recuperación, días atrás se realizó una jornada solidaria en el Tablado del Parque para colaborar con los gastos que demanda su tratamiento. Con la participación de conjuntos de Carnaval y la conducción de comunicadores como Catalina Ferrand, Diego Waisrub y Maxi de la Cruz, se logró recaudar un millón de pesos en apoyo a Villanueva y su familia.