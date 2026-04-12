Salud de Rafa Villanueva: superó una complicación respiratoria y dejó CTI luego de un cuadro infeccioso

El estado de salud del comunicador Rafa Villanueva volvió a generar preocupación a comienzos de abril, cuando se confirmó una recaída que derivó en su reingreso a CTI por un cuadro infeccioso.

En las últimas horas, el periodista Marcelo Gallardo difundió un nuevo parte médico emitido por el sanatorio Semm Mautone, fechado el 10 de abril, en el que se informa que el paciente “continúa con una evolución favorable” tras el cuadro que motivó su internación prolongada.

Según la información compartida en la red social X, Villanueva “superó en las últimas semanas una complicación respiratoria e infecciosa” que requirió su regreso a cuidados intensivos, donde recibió “tratamiento antibiótico especializado y asistencia respiratoria transitoria”, con una evolución “de forma satisfactoria”.

Actualmente, el paciente se encuentra en sala de cuidados moderados. El parte indica que está “lúcido, estable hemodinámicamente, sin fiebre”, que “respira de manera espontánea” y que presenta “adecuados niveles de oxigenación sin signos de dificultad respiratoria”.

Rafa Villanueva. Foto: Archivo.

El documento agrega que “presenta buena respuesta al tratamiento, adecuado manejo de secreciones respiratorias y evolución favorable desde el punto de vista clínico general”.

El equipo médico también señala que Villanueva “continúa con soporte nutricional, rehabilitación física integral y seguimiento por fonoaudiología”, y que avanza “progresivamente en su proceso de recuperación funcional y nutricional”.

En cuanto a otros aspectos clínicos, el comunicado detalla que sus heridas quirúrgicas y lesiones cutáneas muestran “buena respuesta” y “adecuada progresión en la cicatrización”.

Rafa Villanueva. Foto: Archivo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Sobre el estado emocional, se indica que el paciente recibe acompañamiento psicológico especializado y “evidencia buena evolución en su estado anímico”. Además, “permanece acompañado por su entorno cercano y participa activamente en estrategias de fortalecimiento emocional”.

El sanatorio subraya que Villanueva se mantiene bajo “seguimiento médico permanente y tratamiento multidisciplinario especializado”, lo que permite “monitorear de cerca cada etapa de su recuperación”.

El parte concluye que, a la fecha, la evolución descrita es la más favorable desde el inicio del cuadro infeccioso que requirió su hospitalización.