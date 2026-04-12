Zendaya domina el 2026: protagoniza cuatro películas esperadas, vuelve con "Euphoria" y habló de su futuro

Zendaya es una de esas caras que han crecido frente a la pantalla. La diferencia es que, en 2026, no solo está en todas partes: domina todos los escenarios. Tiene cuatro estrenos en cine, regresa como Rue en la tercera temporada de Euphoria en HBO Max y cada pasada por la alfombra roja se convierte en tema de conversación en redes sociales.

El presente explica el fenómeno. Hoy se estrena la tercera temporada de Euphoria, la cruda serie sobre un grupo de jóvenes buscando su camino en la vida (topándose con drogas, redes sociales y relaciones tóxicas) que le dio dos premios Emmy y un Globo de Oro, y la consagró como actriz. Desde el estreno de la segunda temporada, en 2022, el elenco principal (incluye a Sydney Sweeney y Jacob Elordi) se consagró en el cine, sufrió la pérdida de dos actores (Eric Dane y Angus Cloud, cuya voz se escucha en la serie), y estos nuevos capítulos llegan con críticas mixtas.

En los cines uruguayos también está, en El Drama, donde comparte pantalla con Robert Pattinson en una comedia negra producida por el estudio de moda en Hollywood, A24, del director noruego Kristoffer Borgli. La película se volvió tema de conversación en redes sociales por un giro narrativo que tomó por sorpresa a los espectadores.

Además, la actriz de apenas 29 años estará en tres de la películas más esperadas del año: en julio llegará como la diosa Atenea en La Odisea, la esperada superproducción de Christopher Nolan, también en la cuarta entrega del universo de Spider-Man, donde vuelve a compartir pantalla con Tom Holland, su pareja fuera de la ficción. Y para diciembre está previsto su regreso como Chani al universo de Dune: Parte tres, bajo la dirección de Denis Villeneuve. Entre blockbusters, cine de autor y televisión de prestigio: Zendaya juega en todas las pantallas.

Nada de eso es casual. Hija de dos maestros, y luego de descartar basquet y la danza para seguir la actuación, Zendaya Maree Stoermer Coleman —que, como Madonna o Prince, eligió trabajar sin apellidos— no paró de formarse y crecer. Trabajó como modelo infantil y apareció en videos y series de Disney. En 2009 fue una de las 200 adolescentes que audicionaron para la serie Shake it Up de Disney Channel, y se quedó con el papel. Igualmente marcó su postura y se negó a dar un beso en cámara porque nunca la habían dado uno en la vida real.

El programa le dio visibilidad, y le permitió participar en Dancing with the Stars (fue la más joven en integrar la competencia) y ser jurado en Project Runway. Además, lanzó un disco y varias colaboraciones. A los 16 años volvió a Disney, ya como protagonista y productora ejecutiva de la serie K.C. Undercover, una señal temprana de que no se conformaría con ocupar solo el centro de la escena: también quería decidir qué se hacía en ella.

Zendaya en la premiere de "Duna: parte dos" en Londres. Foto: Daniel Leal/AFP fotos

"La única razón por la que quise volver a Disney Channel fue la falta de diversidad en aquel entonces", dijo en una entrevista en 2017. “No había protagonistas ni familias de color, y sentí que eso era algo que tenía que cambiar. Y pensé que la idea de que una chica interpretara un papel masculino era muy importante. Las jóvenes pueden mirar la pantalla y ver que pueden ser lo que quieran, que pueden hacerlo todo. Un niño pequeño puede admirar a una niña y decir: 'Quiero ser como esta niña'. Y eso es genial".

Ese control no surgió solo de la ambición, sino también de la experiencia poco agradable. En 2015, durante la alfombra roja de los Oscar, la conductora del canal E!, Giuliana Rancic comentó que las rastas que lucía la actriz —entonces de 18 años— parecían “oler a pachulí o marihuana”. La respuesta de Zendaya fue inmediata: calificó el comentario de ignorante y, con el tiempo, convirtió ese episodio en un punto de inflexión. Tiempo después dijo que en ese entonces entendió el impacto que podía tener su imagen en la percepción pública de las personas negras y empezó a usar su visibilidad para intervenir en esa conversación. Incluso Mattel lanzó una Barbie inspirada en ese look de Zendaya y como mensaje sobre defenderse a sí mismos.

Zendaya en la serie "Euphoria". Foto: Archivo. Foto: Difusión.

A esa conciencia se suma poder concreto. Además de protagonizar, Zendaya produce y negocia: cobra alrededor de 10 millones de dólares por película y un millón por episodio de Euphoria, donde también es productora ejecutiva. Y ese dominio se extiende a otro terreno donde también impone condiciones: la moda. Es embajadora de marcas como Louis Vuitton, Valentino, Bulgari y Lancôme, y reina en redes sociales.

Y sobre sentirse un modelo para sus seguidores, ha dicho a la revista Time: “Como decía Tupac Shakur, no me siento un modelo a seguir porque no estoy interpretando un papel. No finjo ser alguien que no soy con la esperanza de gustarle a la gente. Soy un modelo real, auténtica, y hago lo que Zendaya siente que es correcto”.

Con su actitud, convirtió cada aparición pública en una extensión de su narrativa artística gracias a los looks del estilista Law Roach, con quien lanzó una colección. La armadura futurista para el estreno en Londres de Duna: Parte dos, el vestido de “Cenicienta” que se transformaba en vivo en la Met Gala 2019 o la estética nupcial (se puso algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul) para la promoción de El Drama son ejemplos de ese method dressing: usar la ropa para expandir el universo de sus personajes, que domina como pocos. Y con más de 170 millones de seguidores en Instagram, su imagen tiene alcance global.

Además de presencia, Zendaya sabe elegir. Alterna proyectos masivos con apuestas más incómodas, evita encasillarse y construye una carrera donde cada movimiento —desde un papel polémico a un vestido en una alfombra roja o un posteo en redes— parece responder a una misma lógica. En una industria que crea y descarta estrellas, ella ha podido diseñar su permanencia.

Con proyectos tan distintos como Challengers, Malcolm & Marie, o El gran Showman, Zendaya explicó que también rechazó muchos roles. “No es que ninguno de los guiones fuera malo ni nada por el estilo”, dijo a la revista GQ, y agregó que todos los personajes femeninos eran repetitivos. “No tenían un arco argumental propio y solían ser muy planos, sin mucha profundidad; parecían la misma persona una y otra vez. Habría estado bien, pero no habría crecido como actriz”.

Robert Pattinson y Zendaya en "El drama". Foto: Archivo.

La joven actriz también sabe que la sobreexposición de este año puede ser agotador, por lo que anunció que se va a tomar un tiempo fuera de los escenarios.

“Les diré algo: después de esto, voy a desaparecer por un tiempo”, dijo Zendaya al portal Fandango y agregó: “Voy a tener que esconderme por un tiempo”. Claro que antes de eso, desfilará en alfombras rojas para protagonizar algunos de los títulos más esperados del año.

La pausa no será un retiro, sino otra decisión calculada. Porque incluso cuando se corre del centro, Zendaya ya encontró la forma de que el centro la siga esperando.