Las series imperdibles de abril en el streaming: "Euphoria", "The Boys", "La casa de los espíritus" y más

El cuarto mes del año está repleto de regresos esperados en los servicios de streaming. Llegan las esperadas nuevas temporadas de Euphoria, Clanes y Bronca; el final de series de culto como The Boys y Hacks, y el anunciado retorno de Malcolm in the Middle luego de 20 años fuera de la televisión.

También hay estrenos importantes en estos días, a cargo de creadores de éxitos como Richard Gadd, Sebastián Ortega y Dan Levy, y la llegada de uno de los títulos más esperados del año: La casa de los espíritus.

Para organizar la agenda y no perderse nada, aquí van más de 20 títulos que llegan en abril a los servicios de streaming disponibles en Uruguay.

Netflix

Este jueves 2 de abril regresa Besos, Kitty para su tercera temporada; el spin off de A todos los chicos que me enamoré suma a Lana Condor, o sea Lara Jean, en la saga de Netflix.

Clara Lago vuelve para protagonizar uno de los policiales que han sido tendencia en la plataforma: Clanes. El viernes 3 se estrena la segunda temporada que tiene a Ana (Lago) y Daniel (Tamar Novas) en bandos opuestos en la guerra de clanes y narcotráfico en Cambados.

El responsable de la exitosa Schitt’s Creek, Dan Levy, se une a Rachel Sennott, showrunner y protagonista de I Love LA de HBO Max, para crear Errores épicos, que llega el 9. En la comedia Levy interpreta a Nicky, hermano de Morgan (Taylor Ortega) y con quien, por una serie de desaciertos, terminan trabajando para el crimen organizado.

El 15 regresa la serie italiana La ley de Lidia Poët, ambientada a fines del siglo XIX, sobre la primera jurista de Italia. La abogada que investiga homicidios, interpretada por Matilda De Angelis, regresa para enfrentarse al fiscal Fourneau en un caso de asesinato que involucra a una amiga de Lidia.

Con Oscar Isaac y Carey Mulligan como protagonistas, también vuelve la serie antológica Bronca a la plataforma. La primera temporada se centró en el enfrentamiento entre Danny y Amy (Steven Yeun y Ali Wong) y se llevó ocho premios Emmy. La segunda temporada llega el 16, y la trama se desarrolla en un elitista country propiedad de un coreano multimillonario.

Si bien Stranger Things terminó en enero (pese a los fanáticos que pidieron otro desenlace para Eleven), hay más historias para contar sobre ese universo creado por los hermanos Duffer. La serie animada Stranger Things: relatos de 1985 se estrena el 23 y contará aventuras que transcurren entre la segunda y tercera temporada de la serie.

La nominada al Oscar, Kate Hudson, vuelve a ponerse en la piel de Isla Gordon, la antigua fiestera convertida en empresaria de la NBA, en la segunda temporada de Una nueva jugada que también llega el 23.

Y el último día del mes trae el estreno de Hombre en llamas, una serie basada en la novela de A.J. Quinnell que ya fue una película, en 2004 y con Denzel Washington y Dakota Fanning. Ahora tiene a Yahya Abdul-Mateen II como el mercenario John Creasy, quien hará todo lo que esté a su alcance para proteger a la hija de un colega asesinado. Es creación de Kyle Killen (responsable de Halo).

HBO Max

El 9 de abril llega la quinta y última temporada de Hacks. La serie protagonizada por Jean Smart y Hannah Eibinder lleva 12 victorias en los Emmy, incluyendo actriz principal y de reparto para Smart y Eibinder. Los creadores adelantaron que será la despedida de Deborah Vance (Smart) y Ava Daniels (Einbinder), cuyo desenlace tienen escrito desde el inicio.

Luego de una espera de cuatro años, el 12 regresa Euphoria para su tercera temporada. Se trata de una serie juvenil convertida en título de culto que catapultó las carreras de Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi y Sydney Sweeney. El grupo de amigos de la infancia regresa para enfrentar nuevas cuestiones sobre la fe, la redención, la pérdida, adicciones y sexo.

La temporada ha sido noticia por el retraso de la filmación, la muerte de los actores Eric Dane y Angus Cloud, y la salida de Labrynth, quien abandonó el proyecto con un explosivo posteo en redes. Para estos ocho nuevos episodios de la serie escrita y dirigida por Sam Levinson se suman Sharon Stone, Rosalía y Natasha Lyonne al elenco.

Además Richard Gadd, responsable de la exitosa Bebé Reno, estrena el 25 su nueva creación: Half Man.

Compuesta de seis episodios, la serie se centra en Niall y Ruben (Gadd y Jamie Bell), quienes luego de tres décadas distanciados se reencuentran en el casamiento de Ruben. La serie “captura 30 años de la vida de estos hombres destrozados" y explora en seis episodios "la hermandad, la violencia y la intensa fragilidad de las relaciones masculinas”, se anuncia.

Imagen de la serie "Half Man". Foto: Difusión.

Disney+

Dear Killer Nannies. Criado por sicarios, la nueva serie creada por Sebastián Ortega, se estrena este miércoles 1° de abril. Está inspirada en la niñez y adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del narco colombiano.

El 8 es la vuelta a Gilead, el universo distópico creado por Margaret Atwood en El cuento de la criada. La nueva serie que se estrena en Disney+ lleva como título Los testamentos, como el libro que Atwood publicó en 2019 y oficia como continuación de su elogiada novela. Con Chase Infiniti (nominada al Oscar por Una batalla tras otra) y Hattie Kragten (de la serie juvenil The Next Step) al frente del elenco, la trama se desarrolla 15 años después del final del texto original, y está narrada por la Tía Lydia.

Hablando de volver a lugares conocidos, hace 20 años se despedía la serie Malcolm in the Middle, que protagonizaban Frankie Muniz, Brian Cranston y Jane Kaczmarek. Ahora, en un año marcado por el regreso de ciertas ficciones a mucho tiempo de haber abandonado la pantalla (como Scrubs el mes pasado y próximamente Soy Luna), este 10 de abril regresa la disfuncional familia para una temporada de solo cuatro episodios.

La nena, la serie policial española creada por Paco Cabezas y basada en la novela de Carmen Mola, estrena su tercera temporada el día 12. Se trata de la continuación de La novia gitana y La red púrpura que se encuentran disponibles en Atresplayer.

Nuevamente con Nerea Barros como Elena Blanco, en estos ocho episodios la inspectora intenta recuperar su vida mientras la Brigada de Análisis de Casos tiene un nuevo caso por resolver.

Prime Video

El 8 de abril llega la quinta y última temporada de The Boys, la violenta, graciosa y morbosa serie basada en la historieta de Garth Ennis y Darick Robertson, sobre un mundo en el que los superhéroes no siempre llegan para salvar el día. Cada vez más parecida a la realidad, en esta temporada el poderoso Homelander (Anthony Starr) domina el mundo a su capricho, aunque su reino del terror puede terminar cuando reaparece Butcher (Karl Urban), dispuesto a usar un virus contra los superhéroes.

Punto Nemo es la posición más alejada de tierra firme en nuestro planeta y también es el título de la serie española que estrena segunda temporada el 16. Creada por Daniel Martín Sáez de Parayuelo (de Isabel, Matadero y Honor), la serie mezcla drama y fantasía sobre un grupo de exploradores en las coordenadas más enigmáticas de la Tierra.

Por otra parte, basada en la exitosa novela de Isabel Allende y estrenada en la pasada edición del Festival de cine de Berlín, La casa de los espíritus es uno de los estrenos más esperados del año. Llega el 29 a Prime Video con un elenco de lujo.

La saga familiar contada a través de Clara, Blanca y Alba, abarca medio siglo de historia de un país marcado por la lucha de clases y el conservadurismo. Está protagonizada por Alfonso Herrera (Sense8) como Esteban Trueba, con Nicole Wallace (Culpa Nuestra) y Dolores Fonzi (Belén) como las distintas caras de Clara del Valle.

Crunchyroll y Universal+

La plataforma especializada en animé estrena el 6 Witch Hat Atelier, uno de los títulos más destacados de abril. Se basa en el popular manga de Kamome Shirahama (estrenado en 2016 y con más de siete millones de ejemplares vendidos) y sus primeros episodios llegan el 6. La trama se desarrolla en un mundo donde solo las brujas de nacimiento pueden lanzar hechizos, y en Coco, una chica sin poderes que, tras un accidente, termina como aprendiz de un poderoso brujo.

En Universal, el 20 llega la cuarta temporada de From, que se desarrolla en un pueblito del que no se puede escapar y está acechado por varios demonios que aparecen al anochecer. Creada por John Griffin (The Twilight Zone) y protagonizada por Harold Perrineau (Lost) como el sheriff Boyd Stevens, la ficción elogiada por Stephen King continúa marcando el tono de terror en la pantalla chica, mientras las respuestas sobre los peligros del bosque siguen sin respuesta.

Con las paradisíacas playas de Fiyi como telón de fondo y con Ariana Madix como conductora, la séptima temporada de Love Island USA llega el 23. Treinta nuevos participantes buscarán el amor completamente aislados del mundo exterior, enfrentando pruebas como "primera impresión" y "recoupling". Además de drama y competencia física, esta temporada se definirá con el voto del público que elegirá al ganador.

Ghosts, o Fantasmas, vuelve con novedades el 24, el día que lanza su cuarta temporada. Al final de la anterior, Jay (Utkarsh Ambudkar, de Pitch Perfect) también podía comunicarse con los fantasmas que habitan el caserón que dirige junto a su esposa, Samantha (Rose McIver, de Once Upon a Time), hasta entonces la única capaz de escuchar a los espíritus.

El 30 llega la primera temporada de Boston Blue, serie derivada de la exitosa Blue Bloods y que ya tiene una segunda temporada confirmada. Marca el regreso del detective Danny Reagan (Donnie Wahlberg, de Band of Brothers), a este universo policial, donde formará equipo con la joven Lena Silver (Sonequa Martin-Green, de The Walking Dead).

Así, con regresos fuertes, finales esperados y algunos estrenos que prometen ruido, abril se acomoda como uno de los meses más cargados del año. Para maratonear sin culpa.