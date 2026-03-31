El horror de casarse: creadores de "Stranger Things" y directora de "Bebé Reno" tienen nuevo éxito en Netflix

La primera vez que Haley Z. Boston consumió hongos alucinógenos acababa de salir de una relación, y sus amigos le insistieron en que evitara pensamientos negativos durante el viaje.

“Pero cuando ya estaba ahí, me di cuenta de que los hongos en realidad me hacían sentir más conectada con el suelo, más centrada, y pensé: ah, esta gente tiene miedo”, recordó en una videollamada reciente, usando una remera negra de David Lynch. “Yo no le tengo miedo a entrar en la oscuridad”.

Boston acaba de mostrarle al mundo exactamente de qué materia oscura está hecha con Algo terrible está a punto de suceder, su serie de terror de ocho episodios sobre una familia inquietante y una maldición hereditaria. Se estrenó este jueves en Netflix.

La serie, creada y supervisada por Boston, de 31 años, tiene como protagonistas a Camila Morrone y Adam DiMarco en los papeles de Rachel y Nicky, una pareja joven que se instala en la inquietante mansión modernista de la familia de él pocos días antes de su casamiento. Allí, las dudas de Rachel sobre dar ese paso empiezan a multiplicarse, al mismo tiempo que crece su paranoia respecto a las intenciones de los hermanos de su prometido y de su madre dispersa y enigmática, interpretada por Jennifer Jason Leigh.

Algo terrible está a punto de suceder llega con linaje prestigioso y grandes expectativas: Matt Duffer y Ross Duffer figuran entre los productores ejecutivos, y es el primer proyecto suyo que estrenan desde el final de Stranger Things en diciembre. Cuatro de los ocho episodios de la temporada, incluido el primero, fueron dirigidos por Weronika Tofilska, una de las realizadoras de Bebé Reno, el perturbador drama sobre acoso creado por Richard Gadd que arrasó en los Emmy.

La serie no pierde tiempo en entrar en terreno macabro desde el episodio piloto, titulado “Nunca te arrodilles”. Empieza con un rastro de sangre en un pasillo oscuro. Termina con la frase “No te cases con él” escrita en el reverso de una invitación de boda. Entre un punto y otro hay un apuñalamiento menor, varios escalofríos mayores y una leyenda ominosa sobre un asesino local: señales anticipadas del malestar emocional y del surrealismo a lo Twin Peaks que vendrán después.

DiMarco, de 35 años, que interpretó al bienintencionado Albie en la segunda temporada de The White Lotus, describió la serie como “un White Lotus de terror o un Succession de terror”: una historia coral, atravesada por múltiples miradas sobre personas defectuosas que intentan en ser buenas (y fracasan de manera perversa). Solo que aquí el miedo no son asesinos gays en Sicilia sino una amenaza mucho más común: el matrimonio heterosexual. (“Tengo un pequeño mensaje subliminal secreto en la serie”, admitió Boston, “que es que la heterosexualidad es el verdadero horror”).

“Todas esas películas de Disney que ves de chica te instalan la idea del amor verdadero”, dijo DiMarco.

“Pero Haley quería explorar los miedos y ansiedades que vienen con eso”.

Morrone, de 28 años, conocía bien ese tipo de ansiedad, y Boston le pasó una lista de películas nada cercanas a Disney para trabajar ese tono de amenaza latente. Entre ellas estaban Funny Games, thriller sobre una invasión doméstica y violencia arbitraria; All My Friends Hate Me, sobre un hombre convencido de que sus amigos lo detestan; y Carrie, una de las favoritas de Boston.

Imagen de la serie "Algo terrible está a punto de suceder". Foto: Cortesía de Netflix.

Morrone contó que, al trabajar con Boston en el desarrollo de su personaje, pensó en amigas que sintieron una “presión paralizante” al caminar hacia el altar, como si algo terrible fuera a ocurrir si llegaban a decir “sí, quiero”.

“Es como preguntarse: ¿y si no estoy eligiendo bien?”, dijo. “¿Se sentirá como morir? ¿Como quedar encadenada al fondo del océano?”.

Esos miedos, agregó, “tienen a mi generación completamente tomada”.

En lo temático, Algo terrible está a punto de suceder conecta con conversaciones culturales muy reales sobre por qué los millennials y la generación Z parecen menos interesados que generaciones anteriores en el romance o el sexo: lo que algunos llaman la “recesión de las citas”. La tasa de matrimonios en Estados Unidos viene cayendo desde la década de 1950. En Uruguay se registraron 8.213 en 2025. Y, para tener con qué comparar, 25.310 en 1974.

Allison Raskin, coach de vínculos y autora de I Do (I Think): Conversations About Modern Marriage, explicó que, aunque la investigación todavía es limitada, hay indicios de que las generaciones más jóvenes sí desean casarse, pero tienen “miedo de terminar en un mal matrimonio”. Lo que cambió, según dijo, es la sensación de que antes de casarse hay que alcanzar cierta estabilidad profesional y económica: estándares altos que “pueden hacer que el matrimonio parezca inalcanzable”.

No le sorprendió que una serie usara esas ansiedades como materia prima para el terror. “Le estás entregando muchísimo control a otra persona sobre tu vida, tu corazón, tu estabilidad financiera y tu cuerpo”, dijo Raskin. “No hay mucho más en juego que eso”.

Camila Morrone saltó a la fama con la serie "Todos quieren a Daisy Jones". Foto: Archivo. Foto: Difusión

Boston tampoco intenta demoler el romance con Algo terrible está a punto de suceder. Según dijo, la serie es más esperanzadora de lo que parece: más interesada en la satisfacción de creer que alguien es la persona indicada que en garantizar una llama eterna. Con media sonrisa, reconoció sentirse “maldita” por pensar tan críticamente los vínculos.

Y aun así, hace poco llevó una docena de rosas rojas a una mujer en su tercera cita.

“Al final hay que mirar detrás de todas esas capas de mí, de mi tono seco y de esta cosa de chica del terror”, dijo. “En el fondo, soy una romántica”.

¿Habrá cuarta cita?

“Veremos”, respondió.

Erik Piepenburg, The New York Times