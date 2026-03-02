Series de marzo: vuelven "Máxima" y "One Piece", llegan "Scarpetta", "El joven Sherlock" y "Harry Hole"

Marzo llega cargado de novedades en los servicios de streaming. Mientras el Carnaval llega a su final, la televisión abierta comienza a mostrar sus primeras cartas del año, y las clases inician para miles de uruguayos, hay que buscarse un huequito para las propuestas seriéfilas que llegan (o regresan) a nuestro país.

Se trata de un mes con estrenos esperados, regresos potentes, y la vuelta de series fueron tendencia, así como varias producciones que buscan ser el tema de conversación obligado de las redes sociales.

Aquí va un listado, ordenado por plataforma de streaming, con los estrenos más destacados para marzo de 2026.

Los títulos que llegan a Netflix

El gigante del streaming puede que no se haya quedado con los estudios Warner, pero tiene un mes repleto de novedades y regresos, como para acallar a cualquiera.

Uno de los títulos más esperados del mes es la segunda temporada de One Piece. La tripulación del Sombrero de Paja avanza hacia la Grand Line en esta serie live action basada en el popular manga. Más acción, más criaturas fantásticas y la presión de sostener el fenómeno global, llega el 10 de marzo.

También llega la miniserie Vladimir que protagoniza la ganadora del Oscar, Rachel Weisz. Con estreno marcado para el 5 de marzo, la miniserie de ocho episodios se basa en la novela de Julia May Jones y cuenta cómo la vida de una escritora y profesora se desestabiliza cuando comienza a obsesionarse con un compañero de trabajo (Leo Woodall).

Jisoo y Seo In-guk protagonizan el kdrama romántico Un novio por suscripción que se estrena el 6 de marzo. Se centra en una mujer que vive para trabajar, y a quien una aplicación de citas le despierta sentimientos que creía dormidos.

Imagen de la serie "Vladimir". Foto: Cortesía de Netflix.

Además, Netflix estrena Doc (4/03) drama médico mexicano protagonizado por Juan Pablo Medina, Gabriela de la Garza y Stephanie Cayo que mezcla casos clínicos y dilemas éticos en clave hospitalaria. El 7 llega una nueva entrega de la serie antológica La chica nueva: El reinicio, que mezcla crítica social, mentiras y doble moral en un colegio privado de Tailandia. Y el 12 se estrena la séptima temporada del drama romántico Un lugar para soñar. Además, el 13 de marzo llega Esa noche, thriller español que mezcla tres hermanas y un secreto mortal.

El mes termina con dos títulos importantes: Harry Hole y Algo terrible está por suceder que se estrenan el 26. El primero es una adaptación de la novela de Jo Nesbo. Se trata de un thriller nórdico con un detective brillante y atormentado enfrentando a un asesino serial y a un viejo enemigo corrupto. La segunda producción, también un thriller, está protagonizada por Camila Morrone y Jennifer Jason Leigh.

Imagen de la serie "Esa noche". Foto: Pablo Ricciardulli/Netflix.

Las novedades de Prime Video

La plataforma de Amazon también cuenta con varios títulos destacados, a cargo de conocidas estrellas.

El 2 se estrena el kdrama Beso de sirena, thriller ambientado en el mundo del arte. La siempre genial Park Min-young interpreta a una subastadora, cuyos tres prometidos murieron en circunstancias extrañas, mientras que Wi Ha-joon es el investigador que se cruza en su camino cuando una informante es asesinada.

Imagen de la serie "Beso de sirena". Foto: Difusión.

El Joven Sherlock es la nueva serie de Guy Ritchie que llega el 4 de marzo y protagoniza Hero Fiennes Tiffin. Cuenta los orígenes del detective y su enemistad con Moriarty, al vertiginoso ritmo del director y con una estética victoriana.

Otro de los títulos destacados de Prime Video llega el 11 de marzo: Scarpetta Medico Forense. Es un thriller criminal con ADN literario y elenco de lujo. Se basa en las novelas de Patricia Cornwell y está protagonizada por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis.

Para el 13 de marzo llega una nueva versión de The Office: esta vez su versión mexicana (La oficina), con nuevos jefes y empleados y el mismo caos laboral. Y también de Sudamérica, el 20 se estrena Amor animal. Se trata de la nueva creación de Sebastián Ortega que cuenta con un gran elenco encabezado por Franco Masini y Valentina Zenere, y la uruguaya Evitta Luna y cuenta sobre jóvenes atravesados por desigualdades y decisiones complicadas.

Estrenos y regresos en HBO Max

La plataforma cuenta con un regreso impensado, la continuación de un éxito y varios títulos que pueden convertirse en lo mejor del año.

Este domingo 1° de marzo se estrenó DTF St Louis que protagonizan Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini. Se trata de un drama sobre un triángulo amoroso en plena crisis de mediana edad que termina con la muerte de uno de los protagonistas.

El 8 es el turno de Rooster, comedia universitaria donde Steve Carell es un autor en conflicto con su hija. Y el 19 de marzo llega la segunda temporada de Máxima, donde Delfina Chaves interpreta a Maxima Zorreguieta en una etapa de consolidación dentro de la casa real neerlandesa.

El 22 de marzo, Lisa Kudrow regresa para concluir la historia de Valerie Cherish, a 10 años de la segunda temporada de The Comeback.

Y el 27 de marzo se estrena Privilegios, thriller francés ambientado en un hotel donde una reclusa descubre un entramado de manipulación y luchas de poder.

Dos títulos en Disney+

Solo dos estrenos anunció la plataforma de streaming: Daredevil Born Again que regresa el 24 de marzo, y Si es martes, es asesinato que se estrena el 31.

En la serie de superhéroes, el vigilante de Hell’s Kitchen continúa su historia dentro del universo Marvel; y en la comedia portuguesa, un grupo de turistas se convierte en un equipo de investigación cuando uno de ellos aparece muerto.

Un simpático oso vuelve a Universal+

La plataforma presenta, el 6 de marzo, la segunda temporada de Ted. El simpático y malhablado oso de peluche creado por Seth MacFarlane vuelve con nuevos episodios ambientados en 1994, entre el instituto, la familia y un humor sin filtro que se ha vuelto el sello de esta serie.