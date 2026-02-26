El regreso a los orígenes: llegó la colección de El País que revive las primeras hazañas de Spider-Man y Hulk

Una de las marcas más reconocidas por la cultura popular en lo que va del siglo, el sello Marvel es sinónimo de entretenimiento cinematográfico y, por supuesto, literario. Fue en las historietas donde varias generaciones descubrieron a los héroes, superhéroes y semidioses de un universo siempre en expansión.

Como para recordar aquellos tiempos en que el mundo se perdía en aquellos cuadritos de los cómicos, es que El País acaba de lanzar la colección Marvel Clásicos que permite rastrear los orígenes de la marca y de alguno de sus nombres más reconocidos.

Allí están “desde Los Cuatro Fantásticos hasta el nacimiento de Spider-Man, pasando por la furia más auténtica de Hulk de los 60, hasta las hazañas épicas de Thor”, se anuncia oficialmente.

La colección que está disponible desde ayer y se continuará hasta el 19 de agosto incluye 26 volúmenes de 128, 144 o 160 páginas. El primero, que incluye El Asombroso Spiderman 1. 1962-63: Amazing Fantasy 15 y Amazing Spider-Man 1-4 cuesta 150 pesos y el resto 320 pesos. Se consigue en coleccionables.elpais.com.uy, por el 2900 4141 o con su canillita.

Comics de Marvel. Foto: Archivo.

Marvel Comics nació en 1939 como Timely Publications, fundada por Martin Goodman en Nueva York. En la década de 1940 consiguió destacarse con superhéroes como la Antorcha Humana original y el Capitán América, pero fue en la década de 1960, ya bajo el nombre Marvel y con el impulso creativo de Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko, cuando redefinió el género y consolidó su popularidades.

Personajes como Spider-Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos o Iron Man introdujeron conflictos humanos, dilemas morales y un universo compartido que transformó la historieta estadounidense. Los uruguayos lo descubrimos en las traslaciones de las editoriales Novaro o Bruguera.

Lo que le dio poder a las historietas fue la construcción paciente de ese Universo: tramas entrelazadas, personajes que envejecían, morían o cambiaban, y eventos que afectaban a todas las series. Esa continuidad -inédita en su escala- convirtió a los lectores en testigos de una mitología en expansión permanente.

En las década de 1980 y 1990 la editorial amplió su alcance global, aunque atravesó una bancarrota en 1996. La recuperación llegó con el cine: desde 2008, el Universo Cinematográfico de Marvel trasladó esa lógica de interconexión a la pantalla. Hoy, integrada en Disney, combina cómics, películas y series, sosteniendo una narrativa que sigue creciendo.

La colección de El País es una cronología completa de las primeras aventuras de los personajes creados por Stan Lee y Steve Ditko.

Allí están las historias de origen de Los cuatro fantásticos, El poderoso Thor, El invencible Iron Man, El increíble Hulk, Los Vengadores, Capitán América y Los X-Men

“Antes me avergonzaba porque yo era apenas un guionista de cómics mientras otras personas construían puentes o seguían carreras en medicina”, dijo alguna vez Stan Lee. “Pero después empecé a darme cuenta de que el entretenimiento es una de las cosas más importantes en la vida de las personas.”

Esta colección de El País, justamente nos recuerda eso. Un puñado de historietas llenas de aventuras y personajes reconocibles que nos recuerdan el poder de la imaginación, la aventura y la lectura.