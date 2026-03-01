Cuándo es la Noche de Fallos 2026, la vuelta de Ricardo Montaner y otros planes para la semana

El regreso de Ricardo Montaner este jueves a Uruguay para cantar en el Antel Arena es uno de los platos fuertes de la semana. A esto se suma un plan novedoso: Candlelight: Ed Sheeran vs Coldplay, una propuesta para disfrutar de buena música a la luz de las velas en Sofitel.

Estos días también están marcados por el fin del Concurso Oficial del Carnaval 2026, tras la esperada Noche de Fallos este martes, donde se darán a conocer los ganadores de esta edición.

Se estrena la ópera Carmen en el Sodre y hay varias novedades en salas de cine y streaming, entre las que se destaca el arribo a Netflix de Parque Lezama, la última película de Juan José Campanella, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco en el elenco.

A continuación, un repaso por lo más destacado de la agenda cultural desde hoy hasta el sábado 7 de marzo.

Montaner, música a la luz de las velas y más recitales

El regreso de Ricardo Montaner al Uruguay este jueves para cantar en el Antel Arena es el evento musical más destacado de la semana. Hay más. Mañana se presenta la banda Ñu en Pueblo Narakán y Los Tussiwarriors hacen la preescucha de su nuevo disco Lata con plata en el Complejo Sala Show. El miércoles, Club del Lobo promete “una experiencia musical versátil” en Inmigrantes, que incluye colegas amigos para improvisar en vivo.

El jueves Fiesta García, la banda tributo a Charly, celebrará una década de vida en Sala del Museo, con un show para celebrar el legado del músico argentino. En ese mismo escenario, pero el viernes, Club de la Cumbia realiza su primera fiesta del año con invitados sorpresas, como es tradición.

El sábado tendrá lugar Candlelight: Ed Sheeran vs Coldplay en el Sofitel, una propuesta para disfrutar de buena música a la luz de las velas. También el sábado pero en el Teatro Larrañaga, de Salto, canta Maia Castro junto a un dúo de guitarras; homenajeará a Alfredo Zitarrosa.

Lo último de Campanella y varios estrenos en el streaming

El streaming trae novedades. Netflix amplía su catálogo con varias propuestas. El jueves se destaca el arribo de Parque Lezama, la comedia de Campanella, con Luis Brandoni y gran elenco. Ese día se estrena el documental Los Dinosaurios, narrado por Morgan Freeman, y la coreana Un novio por suscripción.

En esa misma plataforma, el miércoles llega la mexicana Doc, el jueves la miniserie Vladimir y el sábado La chica nueva: el reinicio. Hoy, Max estrena DTF St Louis, con Jason Bateman y David Harbour. Y el miércoles Prime lanza El joven Sherlock, protagonizada por Colin Firth y Joseph Fiannes.

El martes hay Noche de Fallos y termina el Carnaval

Este semana finalizará el Carnaval 2026 y se conocerán los ganadores del Concurso Oficial en las categorías murga, parodistas, humoristas, revistas y sociedad de negros y lubolos. En un febrero marcado por las escasas suspensiones a causa del mal tiempo, si todo marcha según lo previsto, la Noche de Fallos será este martes tras la Liguilla de Tabú, Queso Magro y Los Muchachos, en una etapa que fue postergada por lluvia.

Esa noche también se conocerán las menciones directas a Figura Máxima, De Oro, Revelación y Espectáculo. En la semana habrá ronda de ganadores en el Teatro de Verano.

La murga Doña Bastarda en un tablado de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez

Ópera en el Sodre, humor y unipersonales sobre las tablas

Hay mucho para disfrutar sobre las tablas. Se destaca el estreno de la ópera Carmen el sábado en el Sodre, protagonizada por Nancy Fabiola Herrera y dirigida musicalmente por Beatrice Venezi. Hoy y mañana hay función del unipersonal Ser humana, de Angie Oña, en el Teatro Victoria.

El jueves se estrena Imposible, de Sergio Dotta, en El Tinglado. Del jueves al sábado va Madres en la Delmira Agustini, y Quiéreme siempre, con Graciela Rodríguez, Leonor Svarcas y Magdalena Long, en la Hugo Balzo. Lucas Epstein trae su nuevo show de stand-up a la Sala Camacúa el viernes. El sábado vuelve Una de dos, con Agösto Latino y Luciana Acuña, en el Movie, y hay risas aseguradas.

Un musical, lo nuevo de Pixar y una de terror en cines

La cartelera de cine se renueva con tres propuestas interesantes esta semana. Ayer llegó a las salas Hoopers: Operación castor, la última producción de Disney Pixar, escrita y dirigida por Daniel Chong, que tiene entre sus destacadas voces la de Meryl Streep.

Dos nuevos títulos desembarcan el jueves. ¡La novia!, un drama de terror que tiene a Christian Bale, Jake Gyllenhaal y Jessie Buckley en su taquillero elenco. Los amantes del musical pueden deleitarse con Enhypen - Walk the line, y conocer el camino de la exitosa banda de K-pop que vendió millones de discos en un año y brilló en Coachella.