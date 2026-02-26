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¿Cuándo viene Ricky Martin a Uruguay? Fecha y lugar del show y cuándo empiezan la preventa y venta de entradas

Tras su paso por el show de Bad Bunny en el Super Bowl, Ricky Martin confirmó las fechas de su gira sudamericana y la primera será en Uruguay, en apenas pocas semanas. Los detalles.

El País
El País
26/02/2026, 11:19
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Ricky Martin
Ricky Martin en vivo.
Foto: Leandro Comisarenco

Era uno de los anuncios más esperados para el público uruguayo y finalmente se concretó. Este año, Ricky Martin volverá a presentarse en Montevideo y lo hará con un espectáculo renovado que promete ser "un viaje emocional y festivo" por todo su repertorio.

Tras haber sorprendido al mundo con su participación en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl junto a Bad Bunny, el boricua retoma su propio tour y regresa a Sudamérica con una gira que se llama sencillamente Ricky Martin Live 2026, y que ya confirmó fechas en Paraguay y Argentina.

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De esa tríada, la de Uruguay será la primera. Ricky Martin actuará el 7 de abril en el Antel Arena y las entradas están a punto de salir a la venta.

Este lunes 2 de marzo a las 14.00 se habilitará una preventa exclusiva para clientes con tarjetas BBVA, mientras que la venta general se habilitará el martes a las 14.00 (o tras agotar stock). Los tickets se venderán en Tickantel y la web del Antel Arena y los precios, según supo El País, irán desde $ 4.264 en adelante.

Habrá beneficio de 2x1 para socios de Club El País y se habilitará junto con la venta general (cupos limitados).

Ricky
Ricky Martin durante un recital.
Foto: Leandro Comisarenco

Los últimos dos shows de Ricky Martin en Uruguay fueron en ese mismo escenario, en 2020 con un espectáculo a todo baile y posteriormente con un show sinfónico. Ahora regresará al equilibrio entre el pop coreografiado y las baladas, con un recorrido que va de "Livin' la vida loca" y "María" a "Fuego de noche, nieve de día" y temas más recientes como "La mordidita".
 
Según la producción, a cargo de 6Pasos y Piano Piano, "el show cuenta con un despliegue técnico y visual impresionante, que incluye iluminación de última generación y visuales inmersivos que transforman el escenario en cada canción". A eso se le suman la banda y siete bailarines que acompañan a Ricky Martin, una de las grandes estrellas de la música latina, que ya prepara su regreso y un nuevo capítulo: está trabajando en un disco nuevo y, al mismo tiempo, reinventando sus clásicos para un proyecto que, según dijo, saldrá pronto.
 

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