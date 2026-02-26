Dos sábados llenos de shows con entrada libre en Maldonado: fechas y quiénes tocan en El Placer y Piriápolis

La temporada de verano está llegando a su fin, pero la música no descansa en la costa uruguaya y específicamente en Maldonado, donde en los próximos días se vivirán jornadas cargadas de recitales en Zona Joven de El Placer, el espacio público que se creó tras el realojo del asentamiento que existía en la zona.

Organizados por la Intendencia de Maldonado, este sábado 28 y el sábado 7 de marzo habrá dos propuestas musicales de perfiles bien distintos: la primera será de corte rockero y la segunda más bailable y tropical. Ambas comenzarán en la tarde y están pensadas para toda la familia.

Este sábado, la propuesta será una nueva edición del festival Solo Rock y Vos. Comenzará a las 15.30 y tocarán los consagrados grupos Trotsky Vengarán y La Triple Nelson, en una fecha compartida con proyectos en desarrollo como Vientos de Libertad, Cata & Los Rosebruti, Distopía, Rosy Gómeez, Bravalak, Fuego, Los Pelos del Gato y Ni más, Ni Menos, entre otros.

Y el próximo sábado, 7 de marzo, la música empezará a las 18.00. Tocarán bandas locales que aún no fueron develadas, y los platos fuertes serán tres: Luana, la estrella de la plena y el pop que sigue presentando su disco debut Icónica; Matías Valdez, uno de los principales exponentes de la charanga y la cumbia romántica nacional; y Américo.

Además, Emiliano Brancciari en Piriápolis

Los shows promovidos por la Intendencia no serán los únicos que sonarán este sábado en Maldonado, ya que también habrá actividad por el programa Uruguay a toda Costa del Ministerio del Interior.

Mañana sábado, desde las 20.00 en la Plazoleta Porto Alegre de Piriápolis, tocarán las bandas Se Va a Pasar y Subcultura, y a las 21.00 se presentará Emiliano Brancciari, el líder de No Te Va Gustar, que tocará con su proyecto solista y mostrará su más reciente versión.

Esta actividad también será con entrada libre y gratuita.