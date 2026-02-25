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Casi 20 shows con entrada libre para ver en la Fiesta de la Cerveza Artesanal de Parque del Plata: las fechas

En poco más de un mes se realizará la octava edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal de Parque del Plata, que reunirá a varios artistas locales en dos días de conciertos.

El País
El País
25/02/2026, 09:54
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Público en show, público en recital
El público, entusiasmado en el festival.
Foto: Natalia Rovira / El País

Pasó una nueva entrega del festival Canelones Suena Bien, pero la música en la Costa de Oro sigue. En marzo, la octava edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal promete hacer vibrar a Parque del Plata con conciertos y actividades para toda la familia.

La fiesta será el sábado 28 y domingo 29 de marzo sobre el arroyo, justo cuando se inaugura Semana de Turismo. Y ya se anunciaron 19 espectáculos entre recitales de escalas variadas y la presentación de dos reconocidas DJs de la escena, Paola Dalto y la ascendente DJ Beve.

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La grilla de conciertos la encabeza la banda de punk rock Trotsky Vengarán, junto con la cantante tropical Vanesa Britos, el grupo de rock Eté y Los Problems y la cancionista Lu Ferreira. También resaltan el proyecto de hip hop Se Armó Kokoa, la formación de rock para niños Ruperto Rocanrol y el trap de Knak y Valuto, en una clara intención por abarcar a todos los públicos posibles.

Como de costumbre, el evento se completará con una feria gastronómica y de cerveceros locales, y todo será con entrada libre y gratuita.

Aún no se develó qué artistas tocarán cada día.

Quiénes tocarán en la Fiesta de la Cerveza Artesanal 2026

  • Trotsky Vengarán
  • Vanesa Britos
  • Eté & Los Problems
  • Lu Ferreira
  • Se Armó Kokoa
  • Ruperto Rocanrol
  • Knak
  • Valuto
  • DJ Paola Dalto
  • La Penúltima
  • Encanto al Alma
  • Sucia Esquina
  • La Dosis
  • Alias Tuk
  • Juan Mariño
  • Almísticas
  • DJ Beve
  • Malmambo Salsa Band
  • Llamó la Roque
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