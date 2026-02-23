Andrés Calamaro anuncia show en Uruguay: fecha, lugar, precios y cómo será la venta de entradas para el recital

Andrés Calamaro prepara su vuelta a Uruguay. A dos años de su última visita a Montevideo, el músico argentino volverá a la capital con su nueva gira, titulada Como cantor, que también pasará por varias ciudades de Argentina. La noticia fue anunciada en la tarde de este lunes por la productora Gaucho.

La cita será el domingo 31 de mayo en el Antel Arena, el estadio cerrado que se convirtió en sede habitual de sus presentaciones montevideanas desde 2019. Las entradas se venderán a través de Tickantel y contarán con dos instancias: este martes 24 a las 12.00 se habilitará una preventa exclusiva para clientes de BBVA, mientras que el jueves 26 a las 12.00 comenzará la venta general. Los precios irán de 1.900 a 3.500 pesos, y habrá 2x1 para socios de Club El País.

Según informó la productora a cargo del concierto, en Como cantor el autor de clásicos como “Mil horas”, “Loco” y “Flaca” explorará “una dimensión más esencial y profunda de su obra”. La propuesta promete un repertorio “especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva”.

“Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino”, señala el comunicado. “Fiel a su estilo desde hace muchos años, el consagrado trovador asume esta nueva etapa valorando lo que perdió y lo que aún permanece, con un show memorable y emocionante”.

El último show del argentino en Montevideo ocurrió en octubre de 2024, en el marco de la gira Agenda 1999, cuyo repertorio se centraba en el disco doble Honestidad brutal. Además de interpretar clásicos como “Te quiero igual”, “La parte de adelante”, “Paloma” y “Los aviones”, rescató otras piezas del álbum de 1999 como “Una bomba”, “Son las nueve”, “¿Para qué?” y “No tan Buenos Aires”. También repasó éxitos ineludibles de su repertorio, entre ellos “Flaca”, “Estadio Azteca” y “Los chicos”.

Meses después, en abril de 2025, volvió a presentar Agenda 1999, esta vez en la Plaza de Toros Real de San Carlos.