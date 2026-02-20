La uruguaya que conquistó a Oasis: cómo una diseñadora local ganó un concurso mundial que celebra un himno

La ilustradora y directora de arte uruguaya Carolina Faget Brünner ganó el concurso internacional organizado por Oasis para diseñar la remera oficial por los 30 años de “Don’t Look Back in Anger”, una de las canciones emblema del grupo de los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Su propuesta, titulada At Least Not Today!, será parte del merchandising conmemorativo y el 100% de lo recaudado se destinará a Teenage Cancer Trust, organización británica que trabaja con jóvenes de entre 13 y 24 años que atraviesan tratamientos oncológicos. La noticia se conoció este jueves, el mismo día en que “Don’t Look Back in Anger” cumplió tres décadas desde su lanzamiento como sencillo.

El concurso fue abierto a seguidores de todo el mundo y convocó a enviar un diseño inspirado en la canción, uno de los clásicos de (What’s the Story) Morning Glory? (1995). Tras una primera selección del equipo de management, seis propuestas pasaron a votación pública. La más elegida fue la de la diseñadora uruguaya, que recibió la confirmación días atrás bajo confidencialidad.

“La verdad es que no puedo creerlo”, asegura a El País. “Me contactaron por mail y me dijeron que había ganado, pero que no podía decir nada”. La comunicación oficial debía coincidir con el aniversario, celebrado este jueves.

“Don’t Look Back in Anger” marcó un punto de inflexión en la historia del grupo: fue el primer número uno con Noel Gallagher como voz principal, en lugar de Liam, y con el tiempo se consolidó como uno de los himnos más reconocibles del britpop. Para Faget Brünner, además, es parte clave de su biografía musical. “Los escucho desde los 15 o 16 años y mi primer disco de ellos fue, justamente, (What’s the Story) Morning Glory?, que me lo regaló mi padre después de un viaje por trabajo”, relata.

La convocatoria le llegó por estar suscripta al mailing oficial del grupo. “Lo miré, me llamó la atención y dije: ‘Pruebo, a ver qué se me ocurre’”, cuenta. En lugar de apoyarse en la épica del estribillo, decidió centrarse en el último verso de la canción: “At least not today” (“al menos hoy no”).

Luego la conectó con otra línea clave del tema: “I start a revolution from my bed” ("Empiezo una revolución desde mi cama"). La referencia remite al Bed-In for Peace que John Lennon y Yoko Ono realizaron en 1969 como protesta pacífica contra la guerra de Vietnam, instalándose durante una semana en la cama de una habitación de hotel para promover un mensaje antibélico.

A partir de allí, la diseñadora enlazó ese gesto con otra consigna histórica de la pareja: “War Is Over! (If You Want It)”, lema de 1971 que acompañó la canción navideña "Happy Xmas (War Is Over)", trascendió como afiche y remera y se convirtió en un ícono gráfico del activismo pop. “Pensé: ¿qué pasa si lo hago igual, pero con la frase ‘At least not today’? Reinventarlo como el símbolo de resiliencia y amor que es ahora, ambas cosas al mismo tiempo”, relata.

Esa unión de intenciones dialoga con el recorrido reciente del tema. Tras el atentado ocurrido en 2017 al finalizar un concierto de Ariana Grande en Manchester, "Don't Look Back In Anger" fue entonada espontáneamente por la multitud y terminó consolidándose como un himno de unidad y resistencia, al igual que la consigna pacifista que John Lennon y Yoko Ono promovieron en su momento.

Acostumbrada a fundamentar cada decisión en su trabajo, esta vez envió el diseño sin explicación adicional. “Yo estoy acostumbrada a ser racional porque trabajo en una agencia de publicidad y como que hay que explicar todo. Pero lo mandé, que sea lo que tenga que ser”, cuenta. El concurso no admitía textos de apoyo: solo la imagen.

La camiseta de Oasis.

Días después llegó el primer aviso: su diseño estaba entre los seis finalistas. “Chequeé el celular y me encontré con un mail que decía que mi diseño había quedado seleccionado. No lo podía creer”. Luego vino la campaña entre amigos y colegas, la espera del cierre de votación y, finalmente, el mensaje definitivo.

Carolina Faget Brünner. Foto: Gentileza.

La colección completa ya fue presentada en redes sociales y el video promocional incluye su remera. Ya se puede preordenar en la web del grupo y se lanzará oficialmente el 20 de marzo. Cuesta 35 dólares.

Más allá del impacto profesional —formar parte del merchandising oficial de la banda que marcó su adolescencia—, Faget Brünner destaca el valor del proceso. “Destaco que fue hecho con diseño, o sea, pensado y con concepto, y no algo sacado por una inteligencia artificial. Está bueno que tenga algo atrás y que no sea solo una imagen, que no sea solo lindo”, concluye.