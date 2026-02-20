Tini en Uruguay: a qué hora abren las puertas de "Futttura" en el Centenario y qué se sabe de los artistas invitados

Después de 1.233 días de espera —más de tres años y cuatro meses— Tini Stoessel vuelve a Montevideo. La última vez fue en octubre de 2022 y el Centenario se tiñó de rosa. El domingo regresa al mismo escenario con Futttura, un show que no es una gira más sino una especie de autobiografía en vivo: todas sus versiones sobre un mismo escenario.

Las entradas están a la venta por RedUts, y hay varios sectores agotados. Todas las localidades son sin numerar, y los sectores Campo general, Vip Platino, Vip Diamante y Platea Tini Vip, son de pie.

En Argentina, Futttura se montó con tres escenarios distintos y contó con más de 40 personas en escena. La lluvia complicó los primeros shows y el riesgo técnico fue alto. “Yo me frustré un montón”, contó Tini a El País. “Es un show extremadamente complejo. Había peligro de que alguien se cayera o se lastimara. Pero fue el show más especial de toda mi vida”.

Para la gira internacional (comenzó en Chile y luego de Uruguay, viajará Paraguay, al interior argentino y a Perú) viaja el escenario principal que cuenta con una estructura hidráulica que elevará a la artista, además de una pasarela que se extenderá hasta el campo. “Es una demencia que pueda viajar con todo mi equipo”, dijo la artista. Y lo que llega a Montevideo no es una versión reducida de Futttura, es una superproducción con estándares globales, como su artista.

El show, de más de dos horas de duración, recorre sus cinco discos y más de 40 canciones, todas convertidas en éxitos. Desde la adolescente que salió de Disney Channel hasta la artista que convirtió en hits urbanos “Fresa”, “Cupido”, “Miénteme” y “La Triple T”. Pero el corazón del show no está solo en esas canciones. Está en la transición de una artista que creció frente a su público.

Tini contó que durante los ensayos previos al show en Tecnópolis (fueron nueve funciones agotadas) no podía cantar las canciones de Violetta sin llorar. “Me largaba a llorar y pensaba: ‘¿Voy a poder cuando escuche a la gente cantarlas?’”. Después de meses de lágrimas en ensayo, logró hacerlo en vivo. En Argentina se sumaron Jorge Blanco y Mercedes Lambre para revivir esa etapa.

En el otro extremo está Un mechón de pelo, su último y más crudo disco, donde habló de inseguridades, miedos y salud mental sin maquillaje. “No podía seguir actuando como si estuviera todo bien”, explicó. La necesidad fue ser honesta con su público y consigo misma. Poner límites y pedir ayuda.

Tini Stoessel en Futttura. Foto: Difusión.

El peso del Centenario

En 2022 hizo historia al convertirse en la primera mujer en llenar el Centenario después de Mercedes Sosa y antes de Shakira. No es un dato menor para un estadio atravesado por fútbol, política y épica popular.

“Fue de los primeros estadios que hacía. Me generó muchos nervios. Ver todo rosa fue impactante. Fue inolvidable, y volver es un honor”, recordó en charla con El País. Y sobre su vínculo con Uruguay, Tini comentó: “Desde Violetta fue un país que me recibió con las puertas abiertas. Lo siento muy cerca de casa”.

Para el show Futttura, las puertas se abrirán a las 18.00, y el show comenzará a las 21.00. Aún no hay anuncio de telonero, ni artistas invitados. “Seguramente haya sorpresas”, adelantó Tini sin dar más pistas del artista que la podrá acompañar en el escenario. La lista de objetos permitidos y prohibidos es la misma que el show de Chayanne

Si arriba hay espectáculo, abajo hay ingeniería y logística. Martín Toledo, jefe técnico de AM Producciones, dijo a El País que montar el show de Tini es tan o más desafiante que el de Shakira.

Tini Stoessel en Futttura. Foto: Difusión.

La estructura base comparte recursos con el reciente recital de Chayanne, pero el paquete de luces y video viaja desde Argentina. Se suma una pasarela que se interna hasta el campo y una pantalla gigante que domina el escenario.

“Hay una proporción directa entre lo que se ve y lo que pasa detrás”, explicó Toledo a El País. La dificultad está en el tiempo, en la coordinación, en que no llueva y en que el calendario futbolero no complique la logística. Así, apenas Chayanne se baje del escenario, empezará la transformación para el cambio de piel del Centenario.

Luego de los cambios técnicos, Montevideo estará pronto para la vuelta de Tini con un show que funciona como confirmación de que aquella adolescente que empezó en Disney, hace rato dejó de ser promesa. El domingo volverá al estadio más simbólico del país, uno que ya la conoce y la espera, otra vez, listo para rugir.