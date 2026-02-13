Escenario inédito en el país y un reto inusual: el despliegue en el Centenario para los shows de Chayanne y Tini

Un escenario que nunca se montó en Uruguay y que deberá recibir, en un período de cuatro días, a dos de los shows más grandes que llegarán al país durante 2026. Eso es lo que se está armando por estas horas en el Estadio Centenario, que la semana próxima será el telón de fondo para Chayanne (el 19) y Tini (el 22).

En largas jornadas que le dan pelea a los días más sofocantes del verano y requieren varias pausas para hidratarse y protegerse del sol, unas 40 personas trabajan sin cesar en el armado de la infraestructura, pero el número aumentará a medida que la fecha de los conciertos se acerque, explicó el jefe técnico de AM, Martín Toledo, en charla con El País.

Las obras comenzaron el domingo 9 de febrero e incluyendo el desmontaje, llegarán posiblemente hasta el 27. Se trabaja de las ocho de la mañana a las ocho de la noche, con un corte de una hora y media y todas las interrupciones necesarias para poder lidiar con el calor. “El verano es bravísimo”, resumió Toledo, que espera por el prometido descenso de temperatura para que las condiciones sean más llevaderas.

Este mes les plantea una situación inusual, el montaje de dos shows de gran escala que se darán muy cerca el uno del otro, lo que obligará a que las producciones de Chayanne y Tini convivan, de alguna forma, en el Estadio. La productora local es AM, que desde hace varios años tiene la exclusividad del uso del Centenario para espectáculos.

El plantel que lidera Toledo comenzó el domingo con la descarga de equipos. Este domingo terminará la estructura y ese mismo día iniciará el montaje técnico para ambos shows. El escenario central, con 25 metros de boca, 20 de altura y 17 de profundidad, ya está colocado y este viernes se lo levantará a su altura real; tendrá 20 metros más de extensión para cada lado, unos 65 metros de frente en total. Es “bastante grande”, reconoció Toledo, pero en el estándar de los que suele armar para los shows en el Estadio.

Martín Toledo, jefe técnico de AM Producciones, en preparativos en el Estadio Centenario. Foto: Natalia Rovira / El País

Cambios de cara a los shows de Chayanne y Tini

El escenario en sí es la principal novedad de esta logística y es la primera vez que se arma en Uruguay, lo que ha implicado, aseguró Toledo, “todo un desafío”.

La principal diferencia de esta estructura es que “no lleva tanto fierro”, un cambio que se nota fundamentalmente a nivel interno y operativo.

“El público lo va a notar en la estética, y logísticamente sobre todo hay una diferencia. Requiere menos gente trabajando y menos tiempo de montaje”, dijo Toledo, aunque esto último se apreciará a medida que se adquiera experiencia. Explica que mientras la estructura anterior era transportada en 15 camiones, esta se mueve en ocho o nueve vehículos y es puramente uruguaya. Soporta 70 toneladas de peso colgado.

Otra novedad será el protector utilizado para el césped del Centenario, que se está estrenando y debe ser colocado en dos jornadas consecutivas y de noche, para evitar que el calor afecte la expansión del plástico. Para cubrir todo el sector de campo donde se distribuirá el público se requieren 8.000 metros de placas (el campo del show de Chayanne es con asientos; el de Tini, de pie). “El 19 a la mañana tiene que estar todo pronto con 10.000 sillas en la cancha”, señaló Toledo. “Es mucho trabajo en equipo”.

Trabajos en el Estadio Centenario para preparar los primeros grandes shows de 2026. Foto: Natalia Rovira / El País

“Tini es tan o más desafiante que el show de Shakira"

Para ambos conciertos —que aún tienen entradas en venta en Red UTS—, la mayoría de los recursos son locales, aunque desde Argentina viajará parte de la infraestructura de video y sonido, y todo lo relacionado a luces, el aspecto que más cambia entre los dos recitales. “Y Tini trae un agregado muy grande de pasarela, que es enorme y se arma el 20 de mañana. Llega más o menos hasta la mitad del campo”, adelantó el jefe técnico, que aseguró que la puesta en escena de la popstar argentina es a la altura de la de Shakira, si no superior.

“Meternos con Tini es tan o más desafiante que el show de Shakira. Es muy grande el show, muy exigente en logística y técnica”, dijo. “Hay una proporción directa de lo que uno ve en el escenario con lo que sucede detrás. La dificultad está ahí: en lo que el artista pide y se le termina dando, y el tiempo que requiere. Y que en el medio no tengamos lluvia o algún partido de fútbol”.

El 19, apenas Chayanne baje del escenario, ya se empezará a trabajar específicamente para el show de Tini, que será tres días después. La rueda no para.