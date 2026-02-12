Emanero vuelve al Antel Arena: la fecha del show, cuándo salen a la venta las entradas y qué viene a presentar

El cantante argentino Emanero continúa consolidando su vínculo con Uruguay. Tras haber agotado entradas en Sala del Museo y haber dado el salto hacia el Antel Arena (en agosto de 2025), la voz de "Bandido" confirmó su regreso a Montevideo con otra gran apuesta.

Luego de lanzar su nuevo disco, Todo por un beso, que profundiza en la línea romántica de sus letras, Emanero se embarcará en una gira iberoamericana que tiene a los uruguayos en sus planes, en concreto para el invierno.

Emanero se presentará el 15 de agosto en el Antel Arena, y las entradas se pondrán a la venta hoy jueves a las 13.00, en Tickantel y la web de la sala. Los precios van desde $ 1.800 a $ 8.000.

El tour comenzará a inicios de abril, en el Movistar Arena de Buenos Aires, y recorrerá varias ciudades argentinas antes de llegar a Uruguay (la parada local laproduce Take Over Entertainment Group). Luego tiene fechas confirmadas en Chile y España.

En Todo por un beso, Emanero propone un disco atravesado por el concepto del amor y por las colaboraciones con artistas de perfiles bien diversos, con los que recorre diferentes estilos, desde lo más baladístico a lo puramente bailable. El repertorio incluye "La peligrosa", un tema grabado con el español David Bisbal y el argentino Luciano Pereyra.

Ángela Leiva, Los Caligaris y L-Gante también son parte del proyecto, que sonará en agosto en el Antel junto con los clásicos de su repertorio como "Sinvergüenza" o "Atorrante", que convirtieron al artista —quien salió de la escena del rap— en una voz muy particular en el panorama de la cumbia argentina, vestido de traje y con una cuidada propuesta estética, tanto en lo sonoro como en lo visual.

Emanero ya cantó en Uruguay este año, pero en el Este, cuando se presentó el 25 de enero en Open Park. Este será su regreso a la capital.