La revancha de Chayanne en Uruguay: de un show trunco en el Antel Arena a un Centenario para 35 mil personas

Llegó el día. A 10 años de su último show en Uruguay y seis de aquella fecha en el Antel Arena que quedó trunca cuando la pandemia paralizó el mundo, Chayanne volverá a subirse a un escenario montevideano. La cita será a las 21.00 en el Estadio Centenario, que ya lo recibió en 2007 y en 2012, esta última junto a Marc Anthony.

Este no es un regreso más. Su visita se enmarca en la gira de Bailemos otra vez, el disco que publicó en 2023 y que marcó su vuelta a la actividad tras el parate pandémico. El título no es casual: funciona como celebración del reencuentro.

En noviembre, durante un show en Puerto Rico, explicó el origen del nombre: “No sabía cuándo iba a volver a hacer una gira. La pandemia nos sorprendió a todos, hubo un cambio total. Esa gira recién empezaba y tuvimos que frenarla”, relató. “Después me metí en el disco, pensamos el show y lo fuimos armando como un Lego. Le puse Bailemos otra vez porque quería volver a bailar con ustedes”.

Su historia con Uruguay estaba en pausa en marzo de 2020. Faltaban solo cuatro días para su recital en el Antel Arena cuando el cierre de fronteras obligó a cancelarlo. En 2021, en diálogo con El País, recordó ese momento: “Yo quería ir, pero se paró el mundo. Tuve que decirle a las 56 personas que trabajan conmigo que no íbamos a continuar”.

La cancelación dio paso a una situación insólita: quienes habían comprado su entrada debieron esperar cinco años para gestionar la devolución. El anuncio recién llegó en julio del año pasado y, semanas después —ya con otra productora— se confirmó el show en el Centenario. Por lo tanto, quienes habían adquirido su entrada para 2020 debieron tramitar la devolución y volver a comprarla para esta nueva fecha.

Chayanne. Foto: Difusión

Nada de eso enfrió la expectativa. Si en 2020 iba a presentarse ante casi 9.000 personas en el Antel Arena, esta noche lo hará frente a 35 mil en el Centenario, una convocatoria que casi cuadruplica el aforo previsto originalmente. Según supo El País, quedan menos de 100 entradas disponibles: corresponden al sector VIP Oro, cuestan 12.500 pesos y se venden a través de Red UTS.

El escenario estará montado de espaldas a la Tribuna América. Las puertas se abrirán a las 18.00; a las 20.00 actuará The La Planta y a las 21.00 iniciará el recital de Chayanne. Será el primer show masivo del año en Montevideo y marcará el inicio de la agenda internacional de 2026, que continuará este domingo con la presentación de Tini, también en el Centenario.

El entusiasmo por ver en vivo al cantante de clásicos como “Provócame”, “Torero” y “Salomé” reafirma un fenómeno sostenido. Ya en 2020, en la previa de aquel show trunco en Montevideo, fue entrevistado por El País y se refirió a esa tendencia. “Vivo sorprendido con el respaldo de la gente a mis giras”, admitió. “Cada tour trae más público, más éxito, y yo digo: ¿por qué? Estoy muy agradecido de ver que mi carrera, después de tantos años, sigue emocionando a la gente”.

Con 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, el puertorriqueño de 57 años mantiene su vigencia. Si bien sus últimas canciones inéditas se publicaron en 2023 —entre ellas “Bailando bachata”, con 389 millones de reproducciones en la plataforma—, su carrera tuvo un nuevo impulso en 2024 gracias a la reversión de “Un siglo sin ti”, aquella balada de 1998 que llevó al terreno bailable al convertirla en cuarteto de la mano de Luck Ra.

El efecto en la región fue inmediato: sonó en radios, pistas y trends de TikTok y no solo reforzó su fama, sino que lo acercó a una generación que lo conocía incluso antes de saberlo, porque lo había escuchado en la radio del auto, había bailado “Torero” o “Salomé” en alguna fiesta de fin de año de la escuela o sus discos habían sonado de fondo en esos días de limpieza familiar en casa.

Chayanne no fue ajeno al fenómeno y, lejos de esquivarlo, lo capitalizó con humor. En 2024, cuando el tema con Luck Ra sonaba sin descanso, publicó por el Día del Padre un mensaje que sintetizó ese vínculo generacional: “Un gran abrazo muy especial a todos los padres en su día. Att: El papá de Latinoamérica. ¡Los quiero!”. No fue un gesto aislado. En pleno show, cuando el público empezó a gritarle “Papi”, respondió, tentado: “Los amo, mis hijos. Espero que les esté llegando la mensualidad”.

Más allá del chiste, ese vínculo generacional se verá esta noche en el Centenario: padres, hijos —y, por qué no, abuelos— que armaron la salida para ver a Chayanne y reencontrarse con un repertorio que forma parte de su memoria emocional. El espectáculo despega con un enganchado implacable: “Bailemos otra vez”, la celebración postpandemia, decanta en “Salomé” y “Boom Boom”. Tres golpes directos que pondrán de pie al Estadio desde el arranque.

La propuesta es de alto porte: pantallas gigantes, tarimas, ocho bailarines y una banda de diez músicos. Durante dos horas, Chayanne alterna explosión festiva con baladas desgarradoras. Puede desatar la euforia con “Torero”, “Provócame” o “Fiesta en América”, y minutos después bajar la intensidad con temas que se cantan con una mano en el pecho y la otra en alto, como “Dejaría todo”, “Y tú te vas” o “Si nos quedara poco tiempo”. La voz está intacta. El cuerpo también.

Como es habitual en estos recitales, los clubes de fans preparan acciones para amplificar la experiencia. Team Chayanne Uruguay propone llevar un globo rojo e iluminarlo con el celular cuando suene “Madre tierra”. La idea es teñir el Estadio de rojo. Si el plan funciona, esa será la postal de una noche que celebra el reencuentro tras una década de espera y una fecha que quedó trunca. Será la fiesta que esta historia se debía.

Todo lo que hay que saber en la previa del show de Chayanne en Uruguay

Quienes asistan al show de Chayanne de esta noche podrán ingresar al Estadio Centenario desde las 16.00. AM Producciones, encargada del espectáculo, informó qué elementos están permitidos y cuáles no. Se podrá ingresar con bolsos, riñoneras o mochilas chicas (hasta 21 x 29,7 cm), botellas de agua de hasta 600 ml, pilotos con capucha, largavistas, cámaras pequeñas con zoom fijo, baterías recargables y termo y mate. Entre otras cosas, no estarán permitidos armas, fuegos artificiales, sustancias inflamables, mochilas grandes, comida, drones, discos, instrumentos musicales ni peluches.

Las entradas pueden descargarse en la web de Red UTS: cada usuario debe ingresar a su perfil, ir a la sección “Tus entradas” y bajar el código QR. La productora recomienda llevarlo también impreso para agilizar el ingreso y sugiere llegar con anticipación para evitar aglomeraciones. En las redes sociales de AM Producciones se pueden consultar los accesos correspondientes a cada sector; junto al código QR figura la puerta asignada.

El show no se suspende por lluvia, por lo que se recomienda llevar piloto. Quienes decidan comprar su entrada a último momento podrán hacerlo en la boletería del Estadio, entre las puertas 13 y 14.