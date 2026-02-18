De Melo al Lollapalooza y abrir el show de Chayanne: The La Planta, a 10 años de la caída que transformó su vida

A poco más de un año de haberse presentado por primera vez en el Estadio Centenario, con la camiseta de Uruguay puesta y abriendo el show de Aventura, The La Planta está listo para repetir la historia. Tiene la espalda de lo conseguido aquella vez: el 26 de octubre de 2024, la multitud que aguardaba por los reyes de la bachata le respondió con un entusiasmo muy por encima de sus expectativas. “Me hicieron vivir la noche de mi vida”, iba a decir después el cantante más escuchado del país.

Con casi cuatro millones y medio de oyentes mensuales en Spotify, mañana se probará por segunda vez en el Estadio, con un show en la previa del de Chayanne. Templará el ambiente para que, a las 21.00, la estrella boricua irrumpa en escena y se reencuentre con los uruguayos de la mano de una batería de hits que lo han convertido en figura central del pop latino. Está entusiasmado.

El día que compartió la noticia, The La Planta —Nicolás Choca, 30 años, melense— mostró una captura de un chat privado. El 18 de agosto, su tía le había mandado un mensaje: “Tengo una corazonada. Vas a telonear a Chayanne”. Él le había respondido: “Dios te oiga”.

Ahora, el cantante que se crió escuchando al puertorriqueño dice que la de mañana es una nueva oportunidad para mostrarle al público cuánto crecieron su show, su repertorio, toda su infraestructura.

Acaba de cantar en la 40° Expo Feria Paso de los Toros, en Tacuarembó; en el Festival Dulce Corazón del Canto de Pan de Azúcar, en el 50° Carnaval Gaucho de Los Cerrillos y en el de Mar del Plata.

Se prepara para viajar a Chile, donde el año pasado sembró una semilla que nunca volvió a regar. Será el único artista uruguayo presente en alguno de los festivales Lollapalooza sudamericanos. Como si fuera poco, este sábado cerrará el popular Carnaval de su tierra, Melo.

“Ahí está toda mi historia, toda. Más allá de mis amigos, me cruzo hasta con mis profesores”, dice. “Hay una cuestión energética emocional diferente. Ya pasé la barrera esa de la vergüenza o del miedo en mi propia ciudad. Como siempre me apoyó, me siento muy cómodo y la verdad es que en el Carnaval explota todo el mundo. Salí varios años de mascarito y ahora me toca cerrar desde el otro lado, desde el camión, así que nada. Orgulloso, orgulloso de nuestra banda”.

Hace cuatro semanas, cuando en redes sociales explotaba el trend que consistía en revisar lo hecho 10 años atrás, The La Planta publicó un video. Sin remera, con el pelo corto y oscuro, la barba corta y oscura, una cadena en el cuello, cantaba “Solo para ti” a cámara.

Cuando filmó esa escena, acababa de salir de la cárcel tras cumplir una pena por tener más plantas de marihuana de las permitidas. “A punto de ser un proyecto de nivel nacional y la caída más grande que un ser humano puede tener, perder la libertad y aprender otra vez todo sobre la vida, los valores, los detalles, quien sí, quien nunca más. Esto me hizo ser quien soy, por eso no me pueden hablar de esfuerzo. Yo sé que lo es laburar sin que nadie dé un peso por vos”, escribió junto al clip. “Diez años después, [tengo] el tema del año con 400 millones y toda una carrera armada a puro huevo y resiliencia. Cuando se vayan a rendir, miren un poco este proyecto hace 10/11/12 años y va a entender que NADA ES IMPOSIBLE”.

El tema del año al que se refiere marcó la última gran explosión de su carrera: “Hoy”, una reinterpretación del clásico de Gloria Estefan que hizo junto al argentino Valentino Merlo y que por meses fue lo más escuchado en Spotify en los países del Río de la Plata.

El alcance masivo de esa canción es, en parte, lo que explica la creciente demanda que ha sentido por parte del público trasandino. “Siempre sentí apoyo del pueblo chileno, pero esa canción hizo que se moviera todo mucho más. Si te soy sincero, el año pasado fui con las expectativas re bajas. No sabía bien qué iba a pasar, y cuando quise ver, reventó todo y dije: acá hay un caminito para hacer. Y dejé una semilla sembrada que no recogí”, reconoce, “porque no fui más”.

Eso está a punto de cambiar. El 18 de abril estará en los 10 años de La Fiesta del Memo, uno de los principales festivales bailables chilenos. Pero antes, el 13 de marzo, se presentará en la primera jornada del Lollapalooza de Santiago. Compartirá jornada con artistas como Sabrina Carpenter, Deftones, la rapera Doechii o la banda Interpol. Asume la responsabilidad del desafío y dice que dará lo mejor de sí.

Y se apunta otras alegrías: en diciembre lanzó “Es mi culpa”, junto a Luciano Pereyra y los integrantes de Un poco de ruido; y se prepara para estar por primera vez en la emblemática Fiesta de la Patria Gaucha. Y entre tanta vorágine, la antesala de Chayanne.

“Creo que The La Planta está en su mejor momento”, dice. “Me llegan videos de todos lados, se escucha en la calle, en los comercios, en lugares, en los autos. Y ese es el verdadero premio. Que artistas como Luciano Pereyra pongan su voto de confianza y hagan colaboraciones conmigo, o me dejen hacer colaboraciones con ellos, es un montón. Es un re mimo al alma, permite soñar y permite mostrar que sí se puede, desde acá de Uruguay, desde donde sea que estés. Y estamos prontos para representar al país en el mundo entero”.