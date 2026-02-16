10 años de los Rolling Stones en Uruguay: el día que Mick Jagger tomó agua de la canilla y preguntó por Gardel

"Nos empezábamos a acostumbrar a esta clase de “megashows” —ya había venido, por ejemplo, dos veces Paul McCartney—, pero la llegada a Uruguay de los Rolling Stones fue uno de los grandes acontecimientos de su año. Y hoy se cumplen 10 de eso: se presentaron el 16 de febrero de 2016 ante un Estadio Centenario que los recibió colmado y enfervorizado.

Fue una escala de la Olé Latino Tour, una gira que empezó el 3 de febrero en Santiago de Chile y se cerró el 25 de marzo con un concierto histórico de entrada libre en La Habana.

El show en el Estadio repitió el setlist de toda la gira que comenzaba y terminaba con dos riffs clásicos de Keith Richards: “Start Me Up” y “(I Can’t Get No) Satisfaction”. En el medio estuvieron, como era de esperar todos los clásicos incluyendo a pedido de los fans locales, “She’s So Cold”, lo que extrañó a Mick Jagger.

En el show, el cantante —que cayó al cumpleaños del “Lobo” Nuñez donde legendariamente tomó agua de la canilla, charló con Rada y cantó "(I Can't Get No) Satisfaction) acompañado por tambores— le agradeció una camiseta firmada a Luis Suárez, preguntó capciosamente si Gardel era uruguayo y sus primeras palabras en español fueron “Por fin de Uruguay, ta”. La gente se lo agradeció.

Recital de Rolling Stones en el Centenario. Foto: Nicolás Pereyra.

"El escenario era vistoso, aunque su principal atracción fueron las tres enormes pantallas poligonales que acercan la acción a los espectadores, algunos de los cuales estuvieron a poco menos de una cuadra, en la Olímpica, allá lejos", decía la crónica de El País, publicada al día siguiente del show. "Las pantallas fueron más aprovechadas en una versión de 'Sympathy for the Devil' con Mick Jagger de luciférica capa de plumas rojas", se agregaba.

“Además de una fiesta, el show de los Stones fue una promesa cumplida”, concluía la crónica de El País. “Sí son vitales para la edad que tienen; sí tienen canciones que están buenisimas; sí dan un show bien grande y sí, fueron por un rato, una vez más, la banda de rock and roll más grande del mundo. Y lo hicieron, esta vez, en Uruguay”.

Ya pasaron 10 años de eso, pero el recuerdo está intacto.