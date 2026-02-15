¿Qué hay para hacer en la semana? Vuelve Chayanne, varios recitales gratis y empieza la Liguilla de Carnaval

Una nueva Semana de Carnaval está en la puerta y, pese a los feriados, sobran propuestas atractivas en materia de entretenimiento. El regreso de Chayanne, después de más de una década sin presentarse en Uruguay, es uno de los eventos más comentados: la cita será el jueves en el Estadio Centenario, donde repasará todos sus clásicos.

En el terreno musical también destacan dos grandes recitales gratuitos: mañana Coti se presentará en Ovo Beach a las 18:30, mientras que No Te Va Gustar actuará en la Fortaleza de Santa Teresa a las 20:30.

En streaming, Max estrena hoy la segunda temporada de Como agua para chocolate, una de las principales novedades de la semana. Además, hay estrenos y propuestas en teatro y cine.

A continuación, un repaso por lo más destacado de la agenda cultural.

Coti y NTVG tocan gratis y viene Chayanne

Se viene una semana llena de conciertos con opciones para todos los gustos. Alejandro Lerner repasa hoy sus éxitos en Enjoy Punta del Este. También hoy pero en Medio y Medio, Cacho Ramos presenta su repertorio tropical, y mañana hace lo suyo Paralamas en ese emblemático escenario de Portezuelo.

Hay excelentes noticias para mañana: Coti toca gratis en Ovo Beach a las 18:30, y es ideal para disfrutar del atardecer con buena música frente al mar. No Te Va Gustar también ofrece ese día a las 20:30 un concierto con entrada libre en la Fortaleza de Santa Teresa.

El jueves vuelve Chayanne a Uruguay después de una década y hay gran expectativa por su show en el Centenario, donde repasará sus hits. Ese mismo día, La Delio Valdez pondrá a bailar a todo Medio y Medio. Además, este clásico escenario tiene dos citas imperdibles: el viernes recibe a Skáy Beilinson y el sábado al Cuarteto de Nos. Pueblo Narakán, en Punta del Este, también tiene propuestas interesantes: el martes toca Hilda Lizarazu y viernes Supervielle y Otonello.

"Como agua para chocolate 2" y más en el streaming

Hay muchas novedades en streaming. Max estrena hoy la segunda y esperada temporada de Como agua para chocolate, para continuar con la historia de amor y realismo mágico entre Tita y Pedro. A Prime llega el miércoles el thriller 56 días y ese mismo día pero a Disney+ la serie turca La octava familia.

El catálogo de Netflix suma varios títulos esta semana. Mañana llega el documental La cruda realidad, el jueves la tercera temporada de El agente nocturno y el viernes es el plato fuerte con el estreno de Cortafuegos, thriller protagonizado por Joaquín Furriel y Belén Cuesta. Y la lista no termina ahí.

Arranca la Liguilla en el Concurso Oficial de Carnaval 2026

Sigue la segunda rueda del Concurso Oficial de Carnaval 2026 y si las condiciones climáticas lo permiten, en la madrugada del viernes tendrá lugar la primera Noche de Fallos de la competencia. Tras la actuación el jueves en el Teatro de Verano de House, Social Club, Un título viejo y Zíngaros, se conocerán los 24 conjuntos que continuarán en carrera hacia el premio mayor.

Vale aclarar que aquellos que pasan a la Liguilla clasifican directo al Carnaval 2027, sin necesidad de dar Prueba de Admisión. El Concurso se reanudará el sábado, y luego serán ocho jornadas de actuaciones hasta la ansiada Noche de Fallos.

La murga Patos Cabreros actuando en un tablado de Montevideo. Foto: Natalia Rovira

Humor, obras que cruzan el charco y más en las salas

Mañana el escritor Hernán Casciari presenta su unipersonal Puro cuento en Enjoy Punta del Este. Otro argentino, Mariano Saborido, actor de series como ATAV o la reciente La hija del fuego, trae Viento blanco a la Zavala Muniz, con funciones del jueves al domingo. Esos mismos días pero en la Delmira Agustini se exhibe La Celestina, en versión clown, por Julieta Daga.

El sábado se repone en el Teatro Alianza Mala persona, ganadora de dos Florencio en 2025 (mejor dirección y espectáculo de comedia). Ese mismo día, el humorista Germán Medina presenta su unipersonal Boliches en el Hotel Argentino. Y hay más.

Dos thrillers y un drama para disfrutar en cine

La cartelera de cine se renueva este jueves con tres propuestas interesantes y variopintas. Llega a las salas ¿Está funcionando esto?, el drama dirigido por Bradley Cooper y protagonizado por Laura Dern (Big Little Lies) y Will Arnett. También se estrena el atrapante thriller psicológico Líbralos del mal, de Oz Perkins, reconocido en el séptimo arte por sus filmes de terror.

Por último, se anuncia el arribo a las salas de Muerte en invierno, un filme de suspenso y acción que se destaca por la potente actuación de Emma Thompson y que promete mantener a los espectadores en vilo durante toda la historia.