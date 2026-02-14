Shows gratuitos en Carnaval: grilla, horarios y dónde ver a No Te Va Gustar, Lucas Sugo y Coti con entrada libre

En plena semana de Carnaval, la agenda cultural se multiplica con una batería de espectáculos gratuitos en distintos puntos del país, pensados para disfrutar en familia y al aire libre.

Hoy arranca Uruguay a Toda Costa 2026, una edición aniversario que reunirá propuestas musicales y artísticas desde febrero hasta abril con entrada libre. La apertura será esta noche a las 20:00 en la Cancha de Fútbol de Valizas (Rocha), con un show de Cuatro Pesos de Propina, dando el puntapié inicial a una temporada prometedora.

También hoy, pero en el balneario Boca del Cufré (San José), tendrá lugar la 18ª edición del Festival Pablo Estramín, un clásico que crece año tras año y que en 2025 convocó unas 5.000 personas.

La cita es a partir de las 19:00 en la plaza El Vinito y contará con la participación de delegaciones internacionales de Festifolk Uruguay —provenientes de Ecuador, Colombia, Costa Rica y Chile— además de artistas como Los Granjeros, Soñadores del Ritmo, Thiago Arrocha, La Previa, Carlos Malo y Herederos para vos.

La movida continúa esta tarde desde las 15:00 en el Centro Cultural Shangrilá, en Ciudad de la Costa, donde se desarrollará la séptima edición del Festival Vibramos. Con propuestas artísticas, sorpresas y música en vivo, el escenario recibirá a La Triple Nelson como plato fuerte. En el mismo espacio, mañana desde las 15:00 se celebrará el Festival Murga Palloza, que reunirá a murga Jorge, Maxi y Pablo Porciúncula, La Trasnochada, Don Bochinche & Compañía, Papina de Palma y murga La Desvelada, para reforzar el clima carnavalero.

El lunes, la música se trasladará a Punta del Este. Enjoy recibirá al reconocido cantautor argentino Coti en un escenario privilegiado: un sunset en las arenas de Ovo Beach, en la Parada 4 de la Mansa. El espectáculo, abierto y gratuito, comenzará a las 18:30 y repasará clásicos como “Antes que ver el sol”, “Nada fue un error” y “Color esperanza”. Será una nueva visita del artista al país tras su reciente presentación en el Festival Medio y Medio, donde inauguró su año musical.

El mismo lunes, pero en Rocha, se vivirá otro de los grandes hitos de esta semana: el concierto histórico y gratuito de No Te Va Gustar en la Fortaleza de Santa Teresa, ubicada en el km 306 de la Ruta 9. La actividad forma parte de la celebración por los 200 años de la liberación de la Fortaleza de Santa Teresa y del Fuerte de San Miguel, así como del combate en el Cerro de Montevideo. A las 19:00 abrirá Fluya y a las 20:30 será el turno de la banda de Emiliano Brancciari, que presentará su último trabajo discográfico, Florece en el caos, en un entorno único.

En Canelones, la propuesta Viví Canelones con la Rueda de Candombe continuará su recorrido este jueves en la plaza de Cuchilla Alta; el próximo sábado hará escala en Santa Lucía —en la bajada del Club Náutico— y el 28 en Salinas, frente a la iglesia. Este fenómeno cultural, que incluso brilló en el Festival de Cannes, reafirma la fuerza del candombe como símbolo de identidad y también como atractivo turístico.

No Te Va Gustar y la SUSI en el Antel Arena. Fotos: Estefanía Leal.

Qué shows habrá en el Carnaval de Melo

El Carnaval de Melo, declarado de Interés Turístico Nacional, comienza hoy y se extenderá hasta el sábado 21 con desfiles y actividades por la calle Aparicio Saravia, donde se fusionan candombe, samba y la presencia de artistas y famosos.

Se trata de una de las fiestas más importantes del país y este año incorpora una nueva modalidad: el viernes estará dedicado exclusivamente a las escuelas de samba y el sábado próximo a los grupos de candombe. El evento central se desarrollará hoy, mañana y el lunes con el tradicional corso, seguido por espectáculos especiales y, tras el cierre, dará paso a la Fiesta de los Pueblos en el interior del departamento.

La música en vivo es un infaltable en esta celebración que convoca a multitudes en Cerro Largo. El jueves a las 20:00 cantará gratis Lucas Sugo en el Teatro de Verano. El viernes lo hará Cacho Ramos y el sábado Martín Piña y The la Planta tras el corso, entre otros artistas que celebrarán la cultura con shows de puertas abiertas.