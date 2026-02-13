Maluma estrenó el tema que grabó con Yeison Jiménez antes de su trágico final en un accidente de avión

Durante la noche del jueves 12 de febrero, Maluma lanzó oficialmente en las plataformas digitales "Con el corazón", la canción que grabó junto al cantante de música popular Yeison Jiménez un mes antes del accidente aéreo en el que falleció.

De acuerdo con lo revelado por el equipo del Pretty Boy, el encuentro entre estos dos artistas colombianos fue más que un compromiso laboral, ya que la sesión estuvo marcada por el respeto mutuo y la “jocosidad” que caracterizó al llamado Hijo de Manzanares.

Según informaron, la reunión tuvo lugar en la ciudad de Medellín el 10 de diciembre de 2025. Allí, el intérprete de "Aventurero" dijo estar cumpliendo uno de sus grandes sueños: unir su voz con Maluma en una canción que habla sin máscaras, con la verdad de quien vive y ama.

Por su parte, para Maluma la oportunidad de compartir con un cantante como Jiménez fue una experiencia que superó el ámbito laboral, ya que su colega era “un ser humano real, sencillo y lleno de historias de vida”. En medio de esa complicidad nació "Con el corazón".

El lanzamiento de este tema cobra un sentido diferente porque se convierte en un acto pensado como una despedida de Yeison Jiménez. “Que tu música viva por siempre, amigo mío”, fueron las palabras con las que Maluma estrenó la canción.

Jiménez tenía 34 años y murió el pasado 10 de enero, tras un accidente en la avioneta que viajaba. También fallecieron su mánager, su fotógrafo y el piloto y el copiloto de la aeronave. El artista había contado en una reciente entrevista: “Tres veces soñé que me mato en ese avión”.

La letra de "Con el corazón", de Maluma y Yeison Jiménez

Ok, ok, ok...

Directamente desde Colombia con ustedes su servidor,

Yeison Jiménez y su parcero, Maluma, ba-baby.

Ya se te olvidó que cuando tú me conociste

yo ya era un patán.

Andaba borracho, gastándome toda la plata

en la barra del bar.

Qué andas reclamando, si así me conociste y así ando;

ahora no vengas a estarme cambiando.

Parece que hubieras olvidado al hombre

que te cambió la vida,

queriendo que me quede encerrado

si me conociste en la cantina.

Voy a pedir billete prestado

pa’ gastármelo todo en tequila.

No me pidas que cambie el pasado, yo ya era así,

cabrón desde el primer día…

Ay, no te quejabas, tampoco jodías,

ahora lo que pasa casi siempre es culpa mía.

La verdad no entiendo tanta hipocresía,

si antes eras tú la que farreabas noche y día…

Ay, no te quejabas, ay, no me decías:

“Vámonos pa’l rancho que se está haciendo de día”.

Antes me pedías: “Sirve otro tequila,

dígale al mariachi que hoy vamos de amanecida”.

Parece que hubieras olvidado al hombre

que te cambió la vida,

queriendo que me quede encerrado

si me conociste en la cantina.

Voy a pedir billete prestado

pa’ gastármelo todo en tequila.

No me pidas que cambie el pasado, yo ya era así,

cabrón desde el primer día…

Yeison Jiménez, músico. Foto: Instagram @yeison_jimenez

El Tiempo de Colombia / GDA