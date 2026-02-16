Ricky Martin prepara su vuelta a Uruguay: qué se sabe de la nueva gira del puertorriqueño por la región

Ricky Martin prepara su regreso a Uruguay. El cantante puertorriqueño, que días atrás participó del show de entretiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny, afina los detalles de una nueva gira que en abril llegará a la región y tendrá a Montevideo en su recorrido.

La información fue revelada por la productora argentina Seis Pasos, que lo anunció este fin de semana en sus redes sociales: “Confirmado: vuelve Ricky Martin y comienza la cuenta regresiva”, publicó el fin de semana en su cuenta de Instagram. “Muy pronto más información”.

De acuerdo a la productora, el cantante de “Livin’ la vida loca”, “Vente pa’ acá” y “La mordidita” se presentará en abril en Argentina, Paraguay y Uruguay como parte de su nuevo tour. Será su regreso a Montevideo tres años después de su última visita, cuando se presentó en el Antel Arena con un espectáculo sinfónico que luego llevó a otras ciudades de la región. En Argentina, ese formato tuvo funciones agotadas en el Movistar Arena, en el Estadio José Amalfitani y en el Anfiteatro de Villa María.

Aquel concierto sinfónico en Montevideo fue coproducido por Seis Pasos y 3/Cuartos Producciones, la misma alianza que estuvo detrás del show que el artista ofreció en 2020, también en el Antel Arena. Por ahora no se conocen la fecha exacta, el recinto ni los precios de las entradas. La información, según se promete, se dará a conocer en las próximas semanas.

Recital de Ricky Martin Sinfónico en el Antel Arena. Foto: Archivo El País

La semana pasada, el boricua alimentó la expectativa de sus seguidores con una publicación en su cuenta de Instagram. Compartió una imagen suya sobre el escenario —la misma que difundió Seis Pasos— junto a la dirección de su sitio oficial (www.rickymartinmusic.com) y el mensaje: “El acceso privado empieza acá. Link en bio”. Desde allí se invita a suscribirse a una newsletter —con ciudad y país— para recibir información anticipada sobre sus próximos shows.

En paralelo, el artista fue visto en Brasil, donde asistió a los desfiles de las escuelas de samba del carnaval de Río de Janeiro. “Brasil es mi casa. Amo su música. Amo su cultura. Seguramente fui brasileño en otra vida”, dijo durante una entrevista televisiva desde un palco del sambódromo.

Ricky Martin visitó ese escenario por primera vez hace 30 años, cuando participó en el desfile de Portela, la escuela más premiada del carnaval carioca. “Es muy importante que se tenga esa mirada de admiración por la cultura latina. Todo el mundo debería conocer el carnaval de Río”, agregó.